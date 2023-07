Agent libre non-restreint, Jaylen Nowell ne devrait pas être conservé par les Wolves. Mais l’arrière pourrait vite retrouver un contrat en NBA du côté de Dallas, qui semble intéressé par son profil pour renforcer son banc.

Les Mavs n’ont peut-être pas fini leur été ! Après avoir réalisé plusieurs jolis coups à la Free Agency en récupérant notamment Grant Williams, Richaun Holmes et Seth Curry, ils cherchent encore à étoffer leur effectif pour la saison à venir. Selon l’insider Darren Wolfson, ils ont actuellement dans leur viseur l’arrière Jaylen Nowell, qui va quitter les Wolves.

“Il ne reviendra pas à Minnesota. Il y a un accord mutuel sur le fait qu’il est temps pour lui de partir. Mais une nouvelle équipe est intéressée : les Dallas Mavericks. Ils doivent créer de la flexibilité dans leur roster, ils veulent faire un move. Cela ne va peut-être pas marcher, mais Jaylen Nowell est dans le radar de Dallas.” – Darren Wolfson sur The Scoop Podcast (via Sports Illustrated)

À 24 ans, Jaylen Nowell sort d’une saison à 10,8 points, 2,6 rebonds et 2 passes de moyenne à 44,8% au tir chez les Loups. Capable de prendre feu par moments et de sortir des matchs à plus de 20 points, il est un solide scoreur en sortie de banc. Un véritable pétard ambulant capable du meilleur comme du pire… notamment en défense, où il est souvent d’une grande inutilité malgré quelques progrès cette saison.

Soyons clairs, les Mavs ne visent pas Nowell pour se renforcer défensivement, mais plutôt pour apporter un peu de scoring à sa second unit derrière le duo Doncic – Irving. Le souci, c’est que Dallas est déjà bien fourni sur le backcourt avec quatre joueurs (Jaden Hardy, Josh Green, Seth Curry, et Tim Hardaway Jr.) en plus de son duo de stars. Même si certains d’entre eux peuvent (et vont) être décalés sur le poste d’ailier, ça ferait quand même beaucoup de guards…

Le Front Office va donc devoir faire du ménage dans l’effectif s’il veut récupérer Jaylen Nowell. Cela pourrait bien concerner THJ, annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, au même titre que le pivot Javale McGee. Ces éventuelles opérations semblent reliées aux futurs transferts de James Harden et Damian Lillard, auxquels Dallas pourrait essayer de se greffer. Darren Wolfson mentionne d’ailleurs que l’entourage de Jaylen Nowell attend de voir l’évolution de ces dossiers avant de faire un choix définitif.

Dallas réalise un bien bel été et ne semble pas vouloir s’arrêter là ! Le management a encore quelques idées en tête, et pourrait bien faire venir l’arrière Jaylen Nowell dans les prochaines semaines. Affaire à suivre !

