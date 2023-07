Dans un article dédié à l’intersaison de Dallas, le journaliste de The Athletic Tim Cato s’est exprimé au sujet de la forme physique de Luka Doncic. D’après lui, celle-ci est de plus en plus primordiale pour la réussite des Mavericks… qui ont récemment eu une discussion avec leur star au sujet de son poids.

La condition physique de Luka Doncic, c’est comme les rumeurs de transfert de James Harden : on en parle chaque été. C’est en effet un sujet qui fait débat, parce que le Slovène a pris l’habitude de démarrer la saison NBA avec quelques kilos en trop sur la balance. Certes, cela ne l’empêche pas de performer et d’être l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais selon Tim Cato, s’il veut passer un cap supplémentaire et devenir le meilleur joueur de la Ligue (remporter un titre de MVP par exemple), Luka doit tout faire pour améliorer sa condition physique.

“Doncic doit devenir la meilleure version de lui-même, celle qui peut lui permettre de devenir le meilleur joueur de la ligue. Il a réussi à tous les niveaux depuis qu’il est enfant sans avoir besoin d’être très attentif à sa forme physique. Les deux dernières années sont les premières de sa vie où il a reconnu qu’il devait avoir une approche différente pour continuer son ascension. Certaines superstars, même la plupart d’entre elles, ont réussi parce qu’elles ont compris l’importance d’avoir une bonne condition physique. Doncic est en train de l’apprendre. Il est à l’âge où Dirk Nowitzki a appris les mêmes leçons.”

Mais pourquoi Luka aurait-il besoin d’être dans une forme parfaite alors qu’il est un des meilleurs joueurs de la ligue même avec quelques kilos en trop ? D’abord, parce que ça ne pourrait le rendre que plus performant, explosif et endurant en attaque, surtout s’il est amené à jouer davantage sans le ballon aux côtés de Kyrie Irving. Ensuite, parce qu’avec les années qui passent, le talent risque de ne plus pouvoir compenser sa forme physique douteuse. Mais surtout, parce que perdre du poids lui permettrait d’être plus performant défensivement.

“Je pense que les capacités défensives de Doncic sont directement reliées à sa condition physique. Une de ses meilleurs périodes défensives est la bulle de 2020, où il était dans la meilleure condition physique de sa vie. […] C’est un bon défenseur, mais plus vite il fatigue, moins il est enclin à l’être.”

Bon par contre Doncic, aussi extraordinaire soit-il, je sais pas quelle sera sa courbe physique mais va falloir y faire hyper attention car c’est déjà pas folichon et il est censé être en plein prime athlétique (24 ans).

Faudrait éviter de devenir un semi remorque à 30 ans.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2023

C’est pour cela que les Mavericks ont récemment eu une discussion avec leur meneur, qui semble être réceptif au message et comprendre la nécessité d’être en bonne forme physique.

“Les Mavericks ont parlé à Doncic d’une perte de poids cet été. Luka a aussi arrêté de se laisser aller sur de longues périodes ces deux dernières saisons […]. Ces éléments, ajoutés au fait qu’il a eu un été rallongé pour se reposer et récupérer, me font penser que Doncic sera plus impliqué dans le marathon de la saison NBA l’année prochaine. Je pense qu’il débutera la saison plus en forme que jamais.”

Mais le journaliste explique aussi que c’est un travail de longue durée que doit réaliser le Slovène. Arriver en forme au début de la saison est une chose, le rester pendant plus de six mois en est une autre.

“C’est important que Luka se prépare sérieusement cet été, mais c’est tout aussi important qu’il aborde une journée de repos en novembre ou une petit blessure en février avec le même niveau de concentration. Pour Doncic, c’est autant un développement mental que physique.”

À l’aube de sa sixième saison en NBA, Luka Doncic fait donc face à un nouveau défi : conserver une excellente forme physique. Ce n’est plus un rookie à qui on peut donner l’excuse de la jeunesse et de l’inexpérience. S’il veut passer un cap et devenir le patron de la ligue, il sait ce qu’il lui reste à faire !

Source : The Athletic