Tout près d’être éliminés dans la course au play-in tournament à l’Ouest, les Mavericks doivent leurs mauvais résultats à une défense en mode portes ouvertes, en particulier ces dernières semaines. Luka Doncic en est conscient, lui qui a pris une partie de la responsabilité pour les gros trous d’air des Mavs dans leur propre moitié de terrain.

“L’attaque n’est pas le problème. C’est la défense. Tout le monde peut scorer face à nous.”

Voilà ce qu’a déclaré Luka Doncic mardi pour expliquer la situation actuelle de Dallas, au bord du précipice après une terrible série de sept défaites en huit matchs. Huit matchs durant lesquels les Mavs ont scoré quasiment 117 points en moyenne… pour en encaisser 118,4 points. Difficile donc de contredire Luka sur ce coup, surtout que Mister Doncic symbolise pas mal les galères texanes pour défendre leur propre panier.

Pas réputé pour ses qualités défensives, Luka a tendance à faire simplement acte de présence plutôt que d’essayer d’impacter positivement son équipe dans sa moitié de terrain. Entre flemme, lenteur, fatigue, et condition physique parfois suspecte, Doncic représente un point faible que les équipes adverses n’hésitent pas à viser sur de nombreuses possessions offensives. Parfois, le génie slovène augmente l’intensité, comme en fin de match face aux Hawks récemment quand Trae Young et Dejounte Murray l’ont défié – sans succès – en un-contre-un. Mais globalement, il est l’une des principales raisons qui expliquent le faible niveau de Dallas en défense. Et il le sait.

« Ça fait 3 ans de suite que je joue (de longues saisons). Avec 4 semaines de break entre chaque. Parfois c’est difficile pour moi de jouer dur des 2 côtés du terrain. Mais défensivement c’est sûr je dois être meilleur. » Doncic sur ce qu’il doit tafer.pic.twitter.com/2iT8BFA8Uf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2023

À sa décharge, Luka Doncic possède énormément de responsabilités offensives, et a dû porter les Mavs pratiquement tout seul en attaque pendant une grande partie de la saison. Vous ajoutez à ça les compétitions internationales avec la Slovénie l’été, et vous comprenez pourquoi la défense en saison régulière n’est pas au sommet de ses priorités.

Néanmoins, Luka va quand même devoir se bouger à l’avenir, lui qui avait montré en début de saison qu’il pouvait assurer un minimum dans sa moitié de terrain. C’est une chose de ne pas être toujours à fond en défense, c’en est une autre d’être un plot qu’on contourne sans difficulté. C’est d’autant plus important que Dallas ne possède pas de véritable protecteur de cercle aujourd’hui, et évolue sans Dorian Finney-Smith (qui était le meilleur défenseur extérieur des Mavs) depuis le transfert de Kyrie Irving en février dernier.

Luka Doncic ne sera jamais un grand défenseur. Mais Luka doit faire plus. Normalement présent sur le parquet ce soir pour le match de la dernière chance contre les Kings (meilleure attaque NBA), le Slovène tentera de montrer un meilleur visage, il le faudra si les Mavs veulent rester en vie encore un peu…