Dennis Schroder a présenté publiquement ses excuses à Maxi Kleber, après l’avoir tancé lors d’une récente interview pour ne pas avoir joué en sélection lors de l’EuroBasket l’été dernier. Excuses qui arrivent un peu tard car Maxi Kleber a pris la décision de ne pas faire partie du groupe allemand pour le Mondial cet été.

L’été de la sélection allemande se révèle être (bien) plus animé que prévu. On parle bien sûr de l’affaire Schroder – Kleber. Il y a de cela une semaine, Dennis Schroder avait été particulièrement virulent à l’égard de son partenaire Maxi Kleber, qu’il avait ouvertement critiqué dans le podcast “God Nexxt”.

Résultat des courses, Kleber s’est retiré du groupe allemand et a décidé de ne pas disputer le Mondial 2023 en Asie. Une perte pour la Mannschaft, qui perd un cadre mais qui surtout se tire une petite balle dans le pied avant cette grande échéance. Le staff et la fédération allemande ont tenté d’apaiser les tensions entre les deux hommes et le nouveau meneur des Raptors s’est excusé publiquement via un communiqué :

“Je voudrais m’excuser auprès de Maxi Kleber et de sa famille pour mes déclarations et les désagréments qui en ont résulté.

Je n’ai jamais eu l’intention d’entraîner quelqu’un dans une situation désagréable ou de provoquer des troubles au sein de l’équipe. Mon intention était simplement de me montrer fort pour mon équipe et de faire comprendre que je ferais tout pour elle.

De mon côté, tout cela n’a jamais eu rien de personnel à l’encontre de Maxi Kleber. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un homme direct et que je pars toujours du principe que mon interlocuteur comprend ce que je veux dire, et il s’est avéré une fois de plus que ce n’est pas toujours le cas. Je continue à l’apprécier et à le respecter, ainsi que sa carrière, et j’espère qu’il acceptera mes excuses.

Je ne répondrai plus à aucune question à ce sujet et j’attends avec impatience d’être avec l’équipe à la Coupe du monde” – Dennis Schroder via un communiqué de la fédération allemande