Dennis Schröder est le nouveau roi d’Allemagne. Le meneur a offert le premier titre de champion du monde de son histoire à son pays en inscrivant 28 points à 9/17 au tir, et on peut aujourd’hui dire sans trop s’avancer que le garçon a du plomb dans le caleçon.

Auteur d’une finale exceptionnelle avec 28 points (9/17 au tir), une attaque de feu et une défense de fou, Dennis Schröder a offert a l’Allemagne sa première couronne mondiale. Le futur joueur des Raptors a outrageusement dominé la rencontre à la baguette d’un collectif allemand toujours aussi solide. Drives, money-time de mutant et impact physique énorme pendant 40 minutes, bref LE patron de cette sélection qui remporte naturellement le titre de MVP de la Coupe du Monde.

Son duel face à Bogdan Bogdanovic était attendu et il a bien eu lieu, les deux garçons se sont livré une bataille féroce tout au long de la première période avant que Dennis la Malice ne prenne le dessus et que Bogi s’efface pour laisser place à l’avènement du nouveau roi d’Allemagne.

Sur ce drive dévastateur, Schröder lance l’Allemagne vers son premier titre mondial. Il ne desserrera pas l’étau jusqu’au buzzer final malgré un retour en force des serbes en fin de rencontre. À 25 secondes du terme Dennis va définitivement clore les débats en crossant salement Aleksa Avramovic, qui avait pourtant remis la Serbie sur les rails avec des shoots du parking totalement fous.

Dans la maîtrise, dans ce qu’il a dégagé, le match de Schröder est tout simplement parfait. Jamais paniqué, Dennis était en mission pour ramener cette médaille d’or à l’Allemagne, cette victoire le hissant désormais et définitivement dans l’histoire de sa sélection et de son pays. L’histoire est d’autant plus magnifique que le garçon avait vécu un quart de finale traumatisant en passant totalement à côté de son match. Ce jour là ses coéquipiers l’avaient porté vers les demies, et aujourd’hui, c’est Schröder qui couvre d’or tous ses lieutenants. La boucle est bouclée.

ICH BIN HIM.