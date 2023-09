Championne du Monde grâce à sa victoire face à la Serbie, l’Allemagne a comme toujours pu se reposer sur un grand Dennis Schroder mais aussi l’impact de Franz et Mo Wagner. Retour sur la performances des deux frangins de la sélection teutonne.

Et voilà, l’Allemagne est donc Championne du Monde 2023 ! Les ingrédients de ce titre mondial, ils sont presque les mêmes depuis le début de la compétition. Un Dennis Schroder en mode FIBA et cette phrase signifie déjà tout, un Johannes Voigtmann en colosse de raquette, un collectif au poil et… des frères Wagner qui répondent encore et toujours présents au rendez-vous.

Depuis son retour de blessure en quart de finale, Franz Wagner a repris le rôle de numéro 2 qu’il avait déjà l’an passé à l’EuroBasket. L’ailier du Magic finit à 19 points, 7 rebonds, 3 interceptions et un beau sang-froid sur la ligne des lancers (10/11) pour venir contrebalancer un peu de maladresse au tir. Son gros 3-points en fin de troisième quart-temps a aussi fait très mal à la Serbie. (L’Allemagne prenant alors 12 points d’avance) Décalages, scoring, apport défensif, du bon Franz Wagner. Si Dennis Schroder semblait plus méritant sur le match, c’est d’ailleurs bien Franz Wagner qui a été désigné MVP de la rencontre. Une fin de compétition idéale pour celui qui devrait encore jouer un rôle important au Magic à la rentrée NBA.

Franz Wagner (19 PTS, 7 REB, 3 STL) takes home Player of the Game honors for the #FIBAWC Final! 🏆 pic.twitter.com/0WjrzhwaXU

September 10, 2023

De son côté, Mo Wagner a été plus discret dans les chiffres (8 points, 4 rebonds, 50% au tir) mais pas moins important non plus dans son impact. Comme souvent, son agressivité et sa combativité dans la raquette ont contaminé les siens. Il participe d’ailleurs au run allemand sur le troisième quart-temps qui crée le premier gros écart du match. Alors que Daniel Theis a loupé sa finale dans les grandes lignes, Gordon Herbert devait être content de pouvoir envoyer son soldat de toujours jouer des coudes face à Milutinov et compagnie. L’un des remplaçants les plus précieux sur cette compétition. Lui aussi retrouvera le Magic à la rentrée avec de l’or autour du cou.

🚨 First two-digit lead in the game 🚨

Germany extend their lead to 11 in the Q3!#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/mIsIpWMz7w

September 10, 2023