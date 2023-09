Il était absent depuis quasiment le début de la compétition à cause d’une blessure contractée lors du premier match, mais ça n’avait pas empêché l’Allemagne de taper le sans-faute avec cinq victoires en cinq matchs. Pour le quart de finale Franz Wagner était de retour et le timing fut… bien choisi.

Quoiq’on en dise du parcours allemand dans cette Coupe du Monde, il apparait très clair que Franz Wagner possède le statut de n°2 dans l’équipe de Gordon Herbert. Dennis Schroder en leader, Franzy en lieutenant et roulez jeunesse. Aujourd’hui ? Dennis a envoyé un TERRIBLE 4-26 au tir au pire des moments, mais fort heureusement l’Allemagne avait retrouvé son ailier magique du Magic, et en compagnie du frangin Moritz ou du sniper Obst, le lieutenant s’est mué en leader. Deux points d’avance au final et une place en demi, la Lettonie n’est pas passée loin d’un nouvel exploit mais le vivier allemand est désormais tel que le revenant était déjà trop fort pour un adversaire qui n’avait du coup pas eu l’occasion de le scouter.

16 points à 5/8 au tir dont 2/4 du parking et 4/5 aux lancers, 8 rebonds et 3 passes en 24 minutes, voilà le genre de perf dont les Allemands auront besoin… vendredi en demi-finale face à Team USA. Face à son coéquipier à Orlando Paolo Banchero, face à des adversaires qui le connaissent cette fois très bien. Alors, le lieutenant peut-il se transformer en facteur X jusqu’au titre suprême ?