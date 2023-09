C’est l’une des résultantes du quart de finale perdu par la Lettonie ce matin face à l’Allemagne : les Lettons devront disputer deux matchs de classement qui détermineront leur place finale dans cette Coupe du Monde 2023. Première étape et donc avant-dernière ? Demain à 10h45 face à l’Italie !

Déjà éliminés de la course aux places directes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mais déjà qualifiés pour le tournoi qualificatif olympique (TQO).

Ce match de demain entre l’Italie et la Lettonie ne se vêtira donc pas plus que d’une robe d’honneur, en lendemain ou surlendemain de défaite en quarts. Les Italiens ont été surclassés hier par Team USA et se sont inclinés sur un score à faire marrer une bande de conscrits (102-51), les Lettons sont passés à une brique de Davis Bertans de créer un exploit supplémentaire dans une compétition où on ne les attendait pas à ce niveau, surtout après l’annonce de la blessure de Kristaps Porzingis.

Italie – Lettonie d’un côté, la Lituanie de l’autre, face au perdant du match entre le Canada et la Slovénie, et les deux vainqueurs de ces deux matchs (et les deux perdants) qui se retrouveront samedi pour définir les places 5 à 8. Historiquement on a souvent droit à des matchs très offensifs alors messieurs Fontecchio, Polonara, Spissu, Tonut, Bertans au carré ou Zagars, à vos arcs et flèches et tirez à vue !