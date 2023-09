Dans un match à haut suspense, l’Allemagne s’est arrachée pour se défaire d’une équipe de Lettonie toujours aussi vaillante. La Mannschaft file en demi-finale, où elle retrouvera Team USA.

Toujours invaincue, l’Allemagne passait à son tour le test Letton. Après la France et l’Espagne dans les deux premiers tours, les coéquipiers de Davis Bertans allaient-ils se payer un autre grand d’Europe ? Le début de match est en tout cas en faveur des Baltes. La balle circule bien, les shooteurs sont en rythme, c’est du beau basket. Du côté de l’Allemagne, c’est un peu l’inverse avec des tirs forcés et un Dennis Schroder qui passe totalement à côté (9 points à 4/26 au tir aujourd’hui pour la star allemande).

Heureusement pour l’Allemagne, les premières rotations vont permettre au groupe de se réveiller. Les entrées de Thiemann et Mo Wagner font un bien fou aux teutons aux côtés du scoreur Andreas Obst. Enfin, l’Allemagne se met à défendre dur et à sanctionner à l’intérieur. Comme par hasard, c’est la Mannschaft qui reprend le lead mais les Lettons n’abdiquent pas. Les joueurs au maillot pourpre retrouvent un peu d’adresse avant la pause pour repasser en tête mais Maodo Lo est là pour leur répondre. 36-34 pour l’Allemagne à la pause. Comme prévu, un match défensif. Comme prévu, un gros combat.

Le retour des vestiaires ressemble un peu au début de match avec les Lettons qui reviennent fort. Sauf que voilà, Franz Wagner est bien revenu de ses bobos et il fait un bien fou aux siens sur ce troisième quart-temps en compagnie de son frangin. Il faut bien ça pour répondre à la paire Zagars – Bertans. Les deux équipes ne lâchent rien et bon courage pour prédire qui remportera ce match.

Nos voisins du Rhin prennent une première option en attaquant fort le money time. Agressivité, efficacité et des Lettons qui ne mettent plus un panier et hop ça fait un 8-0 pour les blancs et noirs. L’écart monte à +11. Comme une odeur de fin ? Ça serait oublier que cette équipe de Lettonie n’abandonne jamais. Quelques bons shoots qui rentrent, l’Allemagne qui se montre moins efficace en attaque et hop le match est relancé. Comme souvent depuis le début de ce Mondial, Arturs Zagars (24 points, 8 passes) est là pour faire le show. Le meneur enchaine les paniers de classe pour revenir à -2 ! Ça sent un peu le sapin pour l’Allemagne à présent.

Dennis Schroder a le ballon de la victoire au bout des doigts mais il rate un énième tir, rebond letton et 7 secondes à jouer ! Davis Bertans décide alors de remonter la balle en solo pour tenter un tir en première intention deux bons mètres derrière la ligne à 3-points pour la victoire. Mauvais choix, la balle heurte le cercle et sort, l’Allemagne souffle un grand coup, elle est passée proche de la catastrophe.

Fin de parcours donc pour la Lettonie mais ce match aura été à la hauteur de la compétition globale des Baltes, de qualité. L’Allemagne, de son côté, est toujours invincible mais il faudra montrer un meilleur visage pour se défaire de Team USA au prochain tour. On pense en particulier à Dennis Schroder, qui hormis quelques paniers en fin de match a été vraiment à la rue. Si l’Allemagne avait été sortie aujourd’hui, on en connaît un qui aurait pris cher au pays.