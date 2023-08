Kristaps Porzingis forfait pour la Coupe du Monde !

À moins dix jours du début de la Coupe du Monde, une mauvaise nouvelle est tombée hier soir pour la Lettonie, adversaire de la France en phase de groupe : Kristaps Porzingis a dû déclarer forfait pour l’intégralité de la compétition en raison d’une blessure au pied.

Nikola Jokic, Ricky Rubio, Giannis Antetokounmpo et désormais Kristaps Porzingis, les forfaits au Mondial s’enchaînent ces derniers temps. Face au rythme infernal du cumul des calendriers NBA et FIBA, certains joueurs préfèrent faire une croix sur la Coupe du Monde pour ne trop épuiser leur corps. C’est le cas de Porzingis, qui ne disputera pas le Mondial avec la Lettonie, comme il l’a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Eh oui, on a fait Letton LV2 ici.

Ir grūti, es jūtos ļoti atbildīgs savu un Latvijas valstsvienības atbalstītāju priekšā, taču ir pieņemts lēmums, ka es nespēlēšu Pasaules kausā.

Pēc vairāku nedēļu atlabšanas procesa un atkārtota MRI izmeklējuma, vēl joprojām pēdas plantārais fascīts man neļauj atrasties uz… pic.twitter.com/mvyk4Dj8lU

— Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2023

“J’ai choisi de ne pas disputer la Coupe du Monde. Après plusieurs semaines de récupération et un nouvel examen IRM, une fasciite plantaire m’empêche toujours d’être sur le terrain en pleine préparation.”

Ce forfait est un coup dur pour la Lettonie, qui perd son joueur majeur à quelques débuts de la compétition. Face notamment aux adversaires de taille que sont le Canada et la France, les Lettons auraient bien eu besoin de Kristaps pour sortir de ce groupe H très relevé. Il avait notamment été très performant lors des qualifications pour cette même Coupe du Monde, affichant des moyenne de 25,5 points et 14 rebonds lors de deux matchs disputés en août dernier.

La blessure de Porzingis pourrait aussi s’avérer être une mauvaise nouvelle pour sa nouvelle équipe de Boston. Si KP manque une grosse partie de la saison pour cause de blessure alors que les Celtics se sont séparés de Marcus Smart pour le récupérer, ils pourraient vite avoir des regrets sur ce move d’intersaison. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils sont intervenus dans les discussions et ont eu leur mot à dire sur le choix de leur intérieur quant à sa participation au Mondial.

“Cette décision conjointe a été prise à la fois par le personnel médical et le staff de l’équipe nationale, ainsi que par les Celtics, avec pour ambition de poursuivre le processus de récupération. Une telle décision n’est pas facile à prendre, mais je promets que je serai là et que je soutiendrai l’équipe au maximum.”

C’est donc d’un commun accord que Porzingis, les médecins, le staff de son équipe nationale et sa franchise ont décidé que prendre part à la compétition serait imprudent au regard de cette blessure à la voûte plantaire. Un choix sage et raisonnable qui devrait permettre à la Licorne de se soigner afin d’être prêt pour la reprise de la NBA dans deux mois !