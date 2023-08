Ricky Rubio met sa carrière en pause pour prendre soin de sa santé mentale

Attendu au Mondial 2023 avec l’Espagne, Ricky Rubio ne sera finalement pas du voyage en Asie. Le meneur de la Roja a expliqué qu’il allait suspendre toute activité de basket jusqu’à nouvel ordre en raison de sa santé mentale.

Voilà une nouvelle qu’on n’attendait pas et qui ne donne pas le smile. Ricky Rubio sur un parquet de basket, c’est une image qu’on ne verra pas avant un moment. Le MVP du Mondial 2019 et capitaine de la Roja a annoncé via un communiqué qu’il suspendait sa carrière de basketteur professionnel avec effet immédiat afin de prendre soin de sa santé mentale. La déclaration entière de Ricky Rubio :

“J’ai décidé d’arrêter mon activité professionnelle pour prendre soin de ma santé mentale. Je tiens à remercier la Fédération espagnole pour tout le soutien que j’ai reçu. Ils ont compris ma décision. Aujourd’hui #LaFamilia prend plus de sens que jamais. Je demanderais que ma vie privée soit respectée afin que je puisse faire face à ces moments et pouvoir donner plus d’informations le moment venu.”

C’est une véritable onde de choc qui touche le basket espagnol et les dirigeants de la fédération n’ont pas manqué d’adresser “leur respect, leur admiration et leur affection” au natif d’El Masnou.

La Roja se retrouve donc privé d’un de ses leaders historiques pour aller défendre son titre mondial au Japon. Une absence d’autant plus importante avec le forfait de Lorenzo Brown dans le même temps. Reste à savoir si le joueur décidera de revenir au jeu et quand. De retour avec les Cavs après une longue blessure, Rubio avait joué 33 matchs cette saison. Cette convocation pour le Mondial devait marquer son retour à son meilleur niveau au sein d’une équipe avec qui il a tout gagné ou presque.

Source texte : BasketNews