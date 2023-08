“Sortez vos chapeaux de paille, on prend la mer !” Vous n’avez pas l’impression d’avoir déjà lu cette phrase ici ? Si ? Et bien tant mieux, car l’on vous propose aujourd’hui un deuxième épisode de notre comparatif One Piece x NBA (le premier est ici), histoire de célébrer à notre sauce l’arrivée du Gear 5 dans l’animé. Law, Kidd, Ace… Paraît même qu’on parle de Nika à la fin du papier tiens.

Toutes nos tentatives de comparaisons se basent sur le caractère des joueurs, leur passif dans la ligue et leurs achèvements en carrière. ALERTE SPOILERS : Nos comparaisons se basent sur l’avancée actuelle de One Piece (chapitre 1089+), si vous n’avez pas lu jusqu’ici, c’est à vos risques et périls… comme se rendre sur Grand Line en fait.

Eustass Kidd : Ja Morant

Un pirate très costaud, bourré d’un talent indéniable. Capable de regarder les plus grands dans les yeux, il a notamment contribué à insuffler un vent de renouveau sur le monde. Comme Ja Morant, avec ses actions tout simplement venues d’ailleurs qui ont résonné bien au-delà de la sphère du basket. Malheureusement, à l’instar de Kidd, Morant n’est pas particulièrement connu pour son intelligence, surtout ces derniers temps. Et quand il s’est opposé à LeBron James (Shanks, dans notre premier épisode) en Playoffs, il s’est fait écraser. On ne le reverra pas avant un petit moment.

Trafalgar D. Law : Luka Doncic

Autre membre de la nouvelle génération, Trafalgar D. Law est un personnage très attachant, avec des capacités hors du commun. Son équipage peut paraître un peu “faiblard”, en comparaison avec son niveau démentiel, mais a prouvé qu’il savait se battre. Un lien indéniable avec Luka Doncic, qui s’est parfois senti seul chez les Mavericks… tout en réussissant quand même à emmener ses hommes presque jusqu’au bout de l’aventure, l’an dernier. Monstres de QI, ils savent ce qu’il faut faire au bon endroit et au bon moment. Et puis bien sûr, Law comme Doncic sont des profils très appréciés des fans.

Marco : Pau Gasol

Le second éternel d’Edward Newgate, Barbe Blanche. L’homme qui l’a accompagné pendant plusieurs années, et qui l’a aidé à devenir l’un des pirates les plus puissants et connus de l’histoire. Plus que tout, l’homme qui est garant de sa mémoire depuis sa mort, et qui ne rate jamais une occasion de parler de son ancien chef, pour aider les autres. Quel meilleure comparaison pour Marco que Pau Gasol ? L’homme qui a tout gagné avec Kobe Bryant, redoutable basketteur, coéquipier fiable et dévoué. Qui transmet dès qu’il le peut des anecdotes et des souvenirs de son fidèle compagnon.

Portgas D. Ace : Drazen Petrovic

Pour une fois, laissons un peu les histoires de générations de côté, car on trouve qu’il n’y a pas meilleur parallèle. Qu’est-ce que Ace serait devenu s’il n’avait pas été terriblement fauché par la mort dans son élan ? Sans doute l’un des plus grands pirates de son ère. C’est la même chose pour Drazen Petrovic, un basketteur au talent démesuré. Deux hommes remplis d’une bonne dose de culot, qui n’ont jamais hésité à provoquer les meilleurs pour se faire un nom. Ace, face à Jinbe puis Barbe Blanche. Petrovic s’est aussi montré sans peur face à Michael Jordan et Hakeem Olajuwon (qui cherche encore la balle hein). Leurs morts sont tragiques, laissant un grand vide là où ils sont passés.

Shiki le Lion d’Or : Magic Johnson

Il a vécu en même temps que Roger, s’est battu à de nombreuses reprises avec lui. Il est l’un des pirates les plus puissants de l’histoire. Sa lutte avec la Marine n’a eu aucun égal jusqu’à la grande bataille de Marineford, pour sauver Ace. Capable de tout faire, il s’est même évadé d’Impel Down, la terrible prison. Bon, Magic n’a jamais été envoyé en cabane, mais a été un adversaire redoutable au début de la carrière de Jordan, qui a fait jeu égal avec lui. Et le surnom “Lion d’Or”… pour quelqu’un qui a été la star presque ultime de l’histoire des Purple and Gold, ça ne pouvait que faire sens, vous ne trouvez pas ?

[SPÉCIAL] Monkey D. Luffy, version Gear 5 : Stephen Curry

Parce qu’il nous donne des frissons. Parce qu’il nous donne le sourire quoi qu’il arrive. Parce qu’il est particulièrement insolent. Parce qu’il a écrit l’histoire. Parce qu’il a révolutionné tout ce qui l’entourait. Parce qu’il nous fait rêver. Autant de phrases qui peuvent aussi bien décrire Luffy dans sa forme finale que Stephen Curry. Oui, Luffy était comparé à Giannis Antetokoumpo dans le premier épisode, mais on s’en cogne. Rien ne nous rend plus heureux et nous fait plus sourire que Babyface en train d’allumer à 3-points depuis le logo, avec une gestuelle dont lui seul à le secret. La fin de One Piece se rapproche, celle de la carrière de Curry aussi. Célébrons cela du mieux que l’on peut, car une fois fini, seuls les souvenirs resteront !

Source : One Piece, vol. 1 à 104.