R.J. Hunter s’engage pour une saison avec les Hornets !

Dans la grande famille des joueurs disparus des radars – et que l’on ne pensait pas revoir à la surface – R.J. Hunter, 28e choix de la Draft 2015, vient de parapher un contrat d’un an à Charlotte.

C’est la règle : quand Frank Ntilikina emprunte une voie, les courtisans suivent.

Mais non, le French Prince n’a pas (encore) un aura de franchise player qui permet à son équipe de signer des joueurs sans trop argumenter. Ainsi, comment expliquer cette vague de paris tentés par les Hornets ? R.J. Hunter n’a plus joué en NBA depuis… la saison 2018-2019. Cette année-là, un seul match sous le maillot des Celtics : une performance à 17 points dans un garbage time tombé dans l’oubli. En 2022, alors qu’il jouait en ligue australienne (NBL) chez les Sydney Kings, le fils de l’entraîneur NCAA Ron Hunter, a été victime d’une rupture du tendon rotulien. Il n’a plus refoulé un parquet professionnel depuis. Bref, 29 ans, “seulement” 45 matchs NBA au compteur dont le dernier remonte à 2019, un récent coup d’arrêt physique… Comment R.J. Hunter est-il revenu au premier plan ?

La saison passée, les Hornets affichaient le deuxième pire pourcentage de NBA à 3-points. Or, petit lien de cause à effet, R.J. Hunter est un arrière de 1m96 dont la spécialisation se situe au-delà du périmètre. Espèrent-ils solutionner leurs problèmes d’adresse en invitant R.J. Hunter – joueur de seconde zone mais tireur de premier plan – entre les cadres ? Y’a de l’idée. Reste à voir ce que l’ancien sniper de Georgia State réussira à transposer en Caroline du Nord. Saison écoulée sans aucun match officiel, lui seul peut estimer ses compétences du moment.

Source texte : Chris Haynes de TNT et Bleacher Report