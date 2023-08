Ben McLemore signe à l’AEK Athènes !

C’était l’un des deals les moins attendus de cette fin de week-end, Ben McLemore – arrière de 30 ans aux 556 matchs NBA – s’est officiellement engagé avec l’AEK Athènes, le second club de la capitale grecque.

À l’heure où toutes les équipes d’EuroLeague n’ont pas encore finalisé leur recrutement, Ben McLemore, sniper de référence passé par Sacramento, Memphis, Houston, Los Angeles et Portland, a choisi de signer à l’AEK Athènes, club engagé en Basketball Champions League (BCL). Pour les amis lointains de l’Europe, la BCL est une chouette compétition européenne, propriété de la FIBA et des ligues qui y sont engagées. Pour autant, son prestige n’est pas celui de l’EuroLeague, habituel terrain de jeu des NBAers en quête d’un rebond : Jabari Parker est annoncé du côté de Barcelone, Franck Jackson a signé à l’ASVEL, Kemba Walker bosse son jeu à Monaco… Il eût été plus logique que Ben McLemore gratte un spot au sein de l’une des 18 équipes engagées en EuroLeague. C’aurait même été parfait si l’ASVEL était parvenue à s’attirer les services de celui dont le dernier match NBA remonte au 10 avril 2022, sous les couleurs de Portland. Pour son ultime saison avec les Blazers, Ben McLemore pointait à 10.2 points à 40% au tir dont 36% à 3-points, en 64 match de régulière – dont 6 commencés dans la peau d’un titulaire. Des stats assez similaires à celles d’un Dwayne Bacon, dont le bond vers l’Europe s’est opéré aux alentours des 10 unités de moyenne. Une barre significative qui provoque toujours les mêmes réactions : « Oh, mais il n’aurait pas pu trouver une équipe NBA lui ? ». Si, c’est simplement qu’un mastodonte européen vient de réaliser un très gros coup.

Et la saison écoulée alors, où l’a passée Ben McLemore ?

En Chine, au Shandong Hi-Speed Kirin, où il n’a disputé que neuf rencontres pour de maigres moyennes (et seulement douze minutes par soir). Une expérience assez anecdotique pour le joueur de Klutch Sports, qui compte désormais sur le projet d’Athènes pour se relancer. Au pied de l’Acropole, il évoluera avec Mindaugas Kuzminskas et Jordan McRae – entre autres – pour lesquels la NBA est aussi un terrain connu, mais pas conquis. Bref, puisse le 7e choix de la Draft 2013 prendre son pied là où personne ne l’annonçait. Mais attention à Cholet en BCL quand même. Ils sont forts, Cholet.

AEK BC Athens signed a deal with Ben McLemore pic.twitter.com/LZV9Fy23UE

— Luca D’Alessandro (@DAlessandro_LU) August 6, 2023