L’équipe de France U20 féminine sacrée championne d’Europe !

Hier soir en Lituanie, l’équipe de France U20 féminine a décroché le quatrième titre européen de son histoire en battant facilement la Lettonie (85-59). Une finale largement dominée par les Françaises, à l’image de la compétition, survolée.

Le suspense n’aura pas duré longtemps dans cette finale de l’Euro U20 féminin. Opposée à la Lettonie, la France a fait respecter son statut de favori en dominant la rencontre de bout en bout. Comme en demi-finale face à l’Espagne, les Bleuettes n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires, prenant un net avantage dès le premier quart-temps grâce à une réussite au tir insolente (10/12). Malgré les 23 points d’avance à la mi-temps, elles n’ont pas relâché leur vigilance et infligé un 9-0 à leurs adversaires dès la sortie de vestiaires. C’est donc au terme d’une deuxième période maîtrisée que les Françaises ont triomphé, 85 à 59.

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗦 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 ! 🏆😍

Les U20F ont dominé leur finale face à la Lettonie (85-59) et remportent l’Euro 2023 ! 🇫🇷#FIBAU20Europe | @NextGenHoops pic.twitter.com/tbZuq53R4P

Meilleure défense du tournoi, la France a construit son succès autour d’une grosse présence défensive qui a empêché les Lettones de mettre leur jeu en place, à l’image de leur scoreuse Vanesa Jasa. Auteure d’un 5/16 au tir dont 0/5 de loin, l’arrière a eu du mal à trouver la solution face à la ligne extérieure française. D’autant que les Bleues ont fait leur loi sous le cercle, dominant leurs adversaires au rebond, avec 40 prises à 25.

De l’autre côté du terrain, c’est encore une fois Carla Leite (20 points) qui a mené l’attaque française. Malgré quelques difficultés au tir, la joueuse de Tarbes a trouvé la solution depuis la ligne à 3-points (3/6) et celle des lancers-francs (7/9). Elle a pu compter sur le support d’Inès Debroise (18 points et 7 passes décisives), qui a assuré le playmaking et mis ses intérieures dans les meilleures conditions, notamment Oumou Diarisso (10 points et 7 rebonds à 5/6 au tir).

CARLA LEITE IS JUST UNSTOPPABLE! 😱🇫🇷#FIBAU20Europe | @ffbasketball pic.twitter.com/Pfg5EQiPBg

À l’image de cette finale outrageusement dominée, l’équipe de France a survolé l’Euro 2023, remportant six de ses sept matchs par au moins 19 points d’avance. Seule l’Italie a fait de la résistance aux Bleues, qui ont dû aller en prolongations pour se défaire des transalpines en quarts de finale (84-83). Symbole de cette suprématie française, Carla Leite a été élue MVP et dans le cinq majeur du tournoi. La meneuse a régné sur la compétition avec plus de 18 points de moyenne et quelques grosses performances lors des matchs à élimination, comme ses 28 points et 6 passes face à l’Italie. Immense Carla.

🌟 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗶𝘁𝗲 MVP de l’Euro U20F, comme une évidence 🤝 La meneuse a dominé de bout en bout la compétition 😍

📊 18,4PTS, 4,3PDS, 3,6RBDS#FIBAU20Europe | @NextGenHoops pic.twitter.com/SReGQondlA

Avec cette large victoire face à la Lettonie, les Bleuettes concluent parfaitement cet Euro 2023 qu’elles ont dominé de bout en bout. Après le succès des garçons à l’Euro U20 le mois dernier, elles rapportent un deuxième titre continental cet été à la France, qui s’est également hissée en finale du Mondial U19 et de l’Euro féminin U18. Le basket français a de beaux jours devant lui.

