C’est l’une des grosses bombes de ce début de semaine, Patrick Patterson serait sur le point de parapher un contrat avec le Standard de Liège. T’sais le gars qui confond tout. On vous explique un peu mieux juste en-dessous.

Ouai on raconte n’importe quoi ouai, mais c’est pas vous qui grattez de l’actu abyssale depuis deux semaines. Là on vient d’envoyer un stagiaire écrire sur le MVP du camp d’entrainement de Team USA. On ne savait même pas qu’ils élisaient un MVP du camp d’entraînement. Tout le monde s’en fout. Alors pourquoi écrit-on dessus ? Eeeeeh bien aveu de faiblesse ouai, parce qu’il n’y a rien d’autre. Et au milieu de tout ce flot d’infos pataugeuses – lesquelles seront déjà oubliées ce soir à 19h – la signature de Patrick McCaw à Ostende est un phare dans la nuit. Le triple champion NBA revêt pour une saison le jaune et rouge du Filou d’Oostende, club belge engagé en Basketball Champions League (BCL). Ceux qui ont vu passer la dernière info mercato concernant l’AEK Athènes ont forcément fait le lien (non) : il y aura la potentielle possibilité d’assister à une opposition directe entre Patrick McCaw et Ben McLemore la saison prochaine. Seulement la « potentielle » oui, car Ostende et Athènes ne partagent pas la même poule. Et au fond, notre raisonnement n’est même pas terminé que la hype liée à un éventuel McCaw – McLemore est déjà essoufflée.

Bon et Pat McCaw version 2023, qu’est-ce qu’il vaut ? Deux dernières saisons passées avec les Blue Coats du Delaware, pour un titre de champion de G League décroché en avril dernier (aux côtés de Sekou Doumbouya). Des moyennes de 6.8 points à 44% au tir dont 35% du parking, 2.6 rebonds et 2.2 passes décisives en 24 minutes par rencontre, sur une saison longue de 43 matchs. Arrière de 2m01 pour un gros 80 kilos – c’est très sec – la saison écoulée fut finalement sa plus éprouvante depuis sa Draft NBA à l’été 2016. Le 38e choix de sa cuvée file chercher des minutes dans un championnat européen plutôt référencé. Avant de, pourquoi pas, rejoindre l’une des 18 institutions engagées en EuroLeague ?

Les mots de Jurgen Vanpraet, directeur général du Filou d’Oostende, très heureux de sa dernière prise. Et il y a de quoi.

« Ces dernières années, nous avons prouvé qu’Ostende était un tremplin vers les grands championnats européens […] Nous avons construit un solide réseau aux États-Unis. Nous investissons beaucoup de temps dans la recherche de profils uniques. L’arrivée d’un triple champion NBA comme Patrick McCaw est donc une valeur ajoutée considérable. Tant pour notre image en tant que club que pour la valeur de notre championnat et du basket belge. » – Jurgen Vanpraet, directeur général du Filou d’Oostende

