Il est à peine 10h du matin et l’info ridicule de la journée a déjà été trouvée : Jaren Jackson Jr. a été désigné meilleur du training camp des Etats-Unis. Avant même le début de la compétition, les types se décernent déjà des trophées. Ils sont fous ces Ricains !

Le camp d’entraînement de Team USA s’est achevé ce week-end avec des oppositions amicales cette fois-ci remportées par l’équipe principale face à la select team, qui l’avait emporté quelques jours plus tôt. À l’issue de ces rencontres, les 12 joueurs retenus pour la Coupe du Monde ont été sondés par le média américain The Athletic, qui leur a demandé qui était le meilleur joueur du training camp.

Très en vue lors des dernières oppositions, c’est Jaren Jackson Jr. qui a reçu le plus de voix devant Tyrese Haliburton, Josh Hart et Jalen Brunson. Après son titre de Défenseur de l’année en NBA, l’intérieur des Grizzlies remporte l’un des trophées les plus prestigieux ridicules de la planète…

Team USA has voted Jaren Jackson Jr. as the best player in training camp 👀, per @TheAthleticNBA pic.twitter.com/xMuo5SQreJ

On vanne les Américains parce qu’on adore le faire (et qu’il y a de quoi), mais il y a quand même une vraie info à tirer de ce sondage réalisé auprès des joueurs : Jaren Jackson Jr. a fait forte impression. Après l’énorme saison que l’intérieur des Grizzlies vient de sortir, personne n’est pas vraiment étonné. Plus performant que jamais en défense, il a surtout bien progressé offensivement en augmentant sa moyenne de points de plus de 2 unités (18,6 PPG) par rapport à la saison régulière précédente.

JJJ va désormais devoir s’adapter aux règles FIBA pour performer à la Coupe du Monde. Si ses qualités de protection d’arceau devraient être mises en exergue par l’absence de la règle des trois secondes défensives, il risque aussi de connaître des difficultés liées aux problèmes de faute, lui qui en commet 3,6 par match en moyenne en NBA. Avec une limite fixée à cinq (contre six en NBA), Triple J devra être prudent s’il ne veut pas être exclu un match sur deux au Mondial.

« C’est beaucoup plus physique en FIBA. Tu peux beaucoup plus utiliser ta poitrine […] La défense a souvent le bénéfice du doute » – Jaren Jackson Jr.

Interrogé par The Athletic sur les changements entre le jeu FIBA et NBA, Jaren Jackson Jr. a mis en avant l’aspect physique, qui est bien plus important en FIBA. Pour s’y adapter, il a expliqué avoir travaillé avec Steve Kerr, qui lui a demandé d’utiliser davantage sa poitrine en défense pour encaisser les contacts. Triple J aura l’occasion d’appliquer les conseils de son coach dès ce soir (4h du matin, heure française) dans le match de préparation entre les Etats-Unis et Porto Rico

