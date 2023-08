Cade Cunningham, qui figure parmi l’équipe d’entraînement de Team USA, est particulièrement en vue lors de la préparation des Etats-Unis pour ce Mondial 2023. Après une saison gâchée par une grosse blessure, le meneur des Pistons semble revenir à son pic de forme.

En voila une bonne nouvelle pour les Pistons ! Leur meneur de 22 ans, Cade Cunningham, se montre particulièrement à son avantage lors des séances d’entrainement avec Team USA. Le garçon n’est pas dans l’équipe qui s’envolera pour l’Asie à la fin du mois, mais il profite de ce camp d’entraînement pour retrouver la pleine possession de ses moyens, et par la même occasion, pour battre l’équipe des titulaires… Admirez un peu :

The 🇺🇸 #USABMNT Select Team got after it in today’s joint scrimmage 👇 pic.twitter.com/9Sx71yYktA

— USA Basketball (@usabasketball) August 4, 2023

Cade Cunningham n’a joué que 12 matchs cette saison à cause d’une fracture au tibia et le garçon semble enfin revenir de ce long chemin de croix qu’a été cette blessure. Steve Kerr s’en est même réjoui au sortir de la séance d’entraînement :

“Cade avait l’air en pleine forme. La blessure est clairement derrière lui. C’est génial de le voir en bonne santé, et c’est un gars qui peut vraiment contrôler un match depuis son poste de meneur de jeu avec sa taille et son physique, c’est bien de le voir en si bonne santé”.

Un sacré compliment pour Cade qui, lui aussi, a admis avoir pris énormément de plaisir avec la Team USA :

“Je me sens très bien. Je suis heureux d’être ici. Le simple fait d’être dans un environnement comme celui-ci, de jouer à un haut niveau… pendant l’intersaison, vous pourriez être n’importe où en train de jouer. C’est donc très amusant d’essayer d’en profiter au maximum avec ces gars.” “Ma jambe n’est plus un problème pour moi en ce moment. Je pense que c’est la plus grande différence, le fait de pouvoir jouer librement et de ne pas trop penser à mon corps.”

Une très bonne nouvelle pour les Pistons qui devraient retrouver leur meneur en pleine possession de ses moyens dès le début de la saison NBA.

Source texte : ESPN