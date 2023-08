Après 8 ans en NBA, Jabari Parker pourrait rejoindre le FC Barcelone cette saison. L’ancien ailier-fort des Bucks et des Celtics (notamment) est agent libre et il aurait passé une visite médicale en Catalogne selon Mundo Deportivo.

Nouveau challenge en vue pour Jabari Parker ! L’ailier-fort passé par les Bucks, les Bulls, les Wizards, les Kings et les Celtics devrait quitter la NBA. Actuellement agent libre, le bonhomme de 28 ans ne jouit plus d’une très bonne cote dans la Grande Ligue, où ses blessures et ses lacunes défensives ont pris le pas sur les qualités d’attaquant qui avaient fait de lui le choix n°2 de la Draft NBA 2014.

Le Barça semble tenir la corde dans le dossier Jabari Parker et les choses sont bien avancées puisque le garçon aurait même passé une visite médicale. Ces précautions de santé ne garantissent pas une signature de Parker chez les Culés car la direction blaugrana voudra sans doute s’assurer de la bonne forme physique de Jabari Parker avant de bouger ses pions. En cas de signature, il s’agirait de la première expérience à l’étranger pour Jabari Parker.

Il y a un sacré personnage à remplacer au Barça : Nikola Mirotić. Après avoir régalé le Palau Blaugrana pendant 4 saisons, l’Espagnol a quitté tout récemment Barcelone pour rejoindre l’Olimpia Milano. Même si son niveau avait quelque peu baissé sur la fin de son aventure, il restait un cadre important de la formation barcelonaise et son remplacement ne sera pas une mince affaire.

À voir si le remplaçant parfait sera Jabari Parker. En tout cas ce serait un beau point de chute pour lui afin de relancer une carrière en perte de vitesse depuis quelques saisons.