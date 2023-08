L’AT&T Center de San Antonio devient le Frost Bank Center. Après 17 ans avec le même nom, l’arène mythique des Spurs change de sponsor et donc de naming par la même occasion. Victor Wembanyama jouera donc son premier match en NBA au Frost Bank Center.

Du changement à San Antonio !

Après 17 ans à s’appeler AT&T Center, l’antre des Spurs se nommera désormais Frost Bank Center. Pas de révolution majeure à signaler, mais un petit pincement au cœur pour les fans de la franchise, qui commençaient à s’attacher au nom de leur arène favorite. (pour en apprendre plus sur la salle des Spurs, c’est ici) Frost Bank reste néanmoins un nom bien connu dans le Texas puisqu’il s’agit d’un des sponsors historiques de la franchise noire et blanche depuis 50 ans.

Le directeur général des Spurs, R.C Buford, s’est félicité de cette collaboration encore plus étroite (via Communiqué de presse des Spurs) :

“Nous sommes ravis de réunir deux des marques les plus précieuses de San Antonio pour représenter notre communauté d’une manière nouvelle et significative. Il y a cinquante ans, nos deux organisations ont imaginé ce qu’une équipe sportive professionnelle pouvait signifier pour notre communauté, et il est tout à fait normal que nous unissions nos efforts pour accueillir les fans dans la maison des San Antonio Spurs. L’alignement des noms Frost et Spurs d’une manière aussi importante célèbre à la fois notre présence durable au Texas et notre engagement commun envers les communautés que nous avons le privilège de servir.” – Communiqué des Spurs