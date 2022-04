Des petits nouvelles de Dante Exum, ça vous dit ? L’ex meneur NBA du Jazz, des Cavaliers et des Rockets évolue actuellement au FC Barcelone, où il s’amuse comme un petit fou. La stat ? Quatre posters en 20 jours. Voilà voilà.

Drafté en 5e position de la Draft 2014, et malgré quelques saisons relativement correctes à Utah, Dante Exum n’a pas eu la chance de trouver un second souffle lorsque le Jazz l’a transféré à Cleveland. Pire, son début de saison chez les Rockets n’a jamais eu lieu car il a été coupé par le front office de Houston avant même le début de la régulière : sympa l’ambiance. Pas de chance pour l’Australien, mais il n’est pas genre à s’avouer vaincu, et c’est en Catalogne à Barcelone que Dante a posé ses valises. Non, Dante vient pour montrer que son talent basketballistique (?) existe, puisque les États-Unis lui font actuellement la tronche. Le bonhomme n’est pas dépaysé à son arrivée car il retrouve en Espagne des anciens NBAers. On parle quand même de Pau Gasol et Nikola Mirotic, pas des derniers chauffe-bancs de la Grande Ligue quoi.

Dante Exum has been a POSTER boy in the EuroLeague, with no less than FOUR in the past 20 days!#AussieHoops pic.twitter.com/qxaJfs5eBw — The Pick and Roll 🇦🇺🏀 (@PickandRollAU) April 20, 2022

Bref, débarqué en décembre au Barça pour jouer le rôle de joker médical pendant trois mois, son investissement séduit. Il s’impose comme un meneur dynamique, capable de distribuer comme d’aller réduire en miette la dignité d’un adversaire en lui écrasant la ganache via un gros poster. D’ailleurs, en parlant de ça, il en est à quatre tentatives réussies en… à peine trois semaines. Les défenses du vieux continent aiment visiblement bien se faire rouler dessus. Tout cela donne 7.1 points de moyenne en Euroligue et 8.5 en Liga Endesa, de quoi largement contenter le staff technique… qui lui offre un contrat jusqu’à la fin de saison. Pratique, car c’est souvent à partir du mois de mai que Barcelone devient le bon plan vacances pour inviter les potes et la famille. Bien sûr, Exum doit certainement avoir un retour en NBA dans le coin de sa tête, mais une fois qu’il sera habitué au doux climat méditerranéen, pas certain qu’il ait toujours envie de décamper.

On est heureux de savoir que Dante Exum s’éclate en Europe, et surtout éclate les défenseurs qui se mettent sur sa route. En attendant, ça se passe très bien avec le Barça puisque les Blaugranas sont premiers de Liga Endesa et d’Euroligue, alors bonne fin de saison !

Source : Twitter @PickandRollAU