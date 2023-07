La saison des transferts est bien en route en NBA mais aussi en Europe ! Pour Willy Hernangomez, la prochaine étape est de retourner chez lui : direction l’Espagne et le FC Barcelone !

Willy Hernangomez a été drafté en 2015 mais n’avait rejoint la NBA qu’un an après. Le frangin Hernangomez est donc arrivé prêt aux États-Unis, mais ce n’est pas pour autant qu’il a été étincelant chez les Knicks. Tout juste tradé au milieu de sa seconde saison chez les Knicks, il n’a pas pour autant été plus exploité chez les Hornets. Dès son arrivée en 2020 à La Nouvelle-Orléans, on a senti qu’un cap avait été passé mais cette marche n’était pas assez haute pour vraiment devenir une pièce importante du banc des Pelicans. En 37 matchs l’an passé, il tournait à 7,1 points et 4,9 rebonds de moyenne. Depuis quelques semaines déjà, il avait été question d’un retour en Espagne. Sauf qu’après avoir été formé au Real Madrid, Willy rejoint finalement le club rival. Direction Barcelone pour les trois prochaines saisons pour le MVP de l’EuroBasket 2022.

Willy Hernangomez will play for Barcelona in the next three seasons ✊🇪🇸 pic.twitter.com/jAUUCUm2XJ

Pour Barcelone, l’été est très compliqué. Le club souffre de dettes financières énormes et par conséquent, le budget de la section basket pour la saison 2023-24 a été largement réduit. D’immenses salaires signés précédemment ne peuvent être assumés. Nikola Mirotic et le coach Saras Jasikevicius ont déjà quitté le club après avoir refusé une offre de réduction de salaire. Les noms d’autres joueurs importants de l’effectif comme le Slovène Mike Tobey sont aussi dans les rumeurs pour quitter la capitale catalane. Pour contrer ces départs, le Barça a décidé de recruter local avec l’arrivée de Willy Hernangomez mais aussi d’autres internationaux espagnols. Joel Parra (Badalone) a déjà été annoncé, et des rumeurs tournent autour d’un buy-out du contrat de Dario Brizuela (Malaga) mais aussi de la supposée arrivée de Juancho Hernangomez ! Les deux frères réunis en EuroLeague pour tout écraser ? Franchement, on dit pas non !

