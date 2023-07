Intronisé au Hall of Fame de la NBA le 12 août prochain, Dirk Nowitzki va devenir le premier joueur allemand de l’histoire à entrer au Panthéon du basket américain. Et pour cela, il sera présenté par ses deux anciens coéquipiers à Dallas, Jason Kidd et Steve Nash.

Tout comme ses compères européens Pau Gasol et Tony Parker, Dirk fera prochainement son entrée au Panthéon du basket américain. Le Wunderkind sera présenté par deux de ses anciens coéquipiers à Dallas, Jason Kidd et Steve Nash, tous deux présents au HOF depuis 2018.

La liste des futurs membres du Hall of Fame, avec les personnes qui vont les introduire !

Jason Kidd + Steve Nash pour Dirk.

Duncan et Ginobili pour Tony Parker.

Toni Kukoc pour Pau Gasol.

Allen Iverson pour Dwyane Wade. pic.twitter.com/IcyxtktGoe

Arrivé en NBA en 1998, Dirk Nowitzki a réalisé une carrière longue de plus de 20 ans en NBA sous le maillot des Mavericks, avec qui il a été sacré champion NBA. L’Allemand a aussi remporté de nombreuses distinctions individuelles, notamment un MVP des Finales la même année, un titre de MVP en 2007, 14 sélections au All-Star Game et 12 sélections au sein d’une All-NBA Team. Auteur de plus de 30 000 points en carrière, il se classe à la sixième place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la ligue. Son mythique one-leg fadeaway a marqué tout une génération qui se souvient de lui comme un attaquant d’exception et un joueur ultra-loyal qu’il est difficile de ne pas aimer. Ce palmarès bien garni vaut à Dirk une place parmi les légendes de la Grande Ligue et de la franchise de Dallas, où son maillot est retiré depuis l’année dernière.

Pour son intronisation au Hall of Fame, Nowitzki a choisi Steve Nash et Jason Kidd, deux autres Hall of Famers avec qui il a évolué à des moments bien différents de sa carrière. Il a en effet côtoyé Nash durant ses cinq premières années en NBA, durant laquelle les deux hommes formaient un Big Three avec Michael Finley. Sans jamais rien gagner ensemble, Dirk et Steve ont tout de même réalisé quelques belles saisons régulières et des campagnes de Playoffs honorables. Devenu franchise player de Dallas, le n°41 a ensuite accueilli une nouvelle star en la personne de Jason Kidd, qui a porté le maillot de Mavericks entre 2007 et 2012. Si le meneur approchait de la fin de carrière et n’était plus aussi performant qu’auparavant, c’est avec lui que Dirk a gagné son premier et seul titre NBA en 2011.

Steve Nash, Jason Kidd et Dirk Nowitzki, on aura droit à un joli trio spécial Mavericks pour l’entrée du Wunderkind au Hall of Fame. Au bon souvenir d’une carrière de plus de 20 ans qui a marqué l’histoire de Dallas et de la NBA !