Le 12 août prochain, Tony Parker deviendra le premier joueur français à entrer au Hall of Fame de la NBA. Une superbe récompense individuelle, mais aussi un beau moment collectif à vivre, puisque ce sont ses anciens coéquipiers à San Antonio Tim Duncan et Manu Ginobili qui introniseront TP au Panthéon du basket mondial.

Rentrer au Hall of Fame, c’est un peu comme arriver dans une grande soirée où on ne connaît personne. Il faut des potes pour nous faire rentrer et nous présenter à tout le monde. Et pour cela Tony Parker, Tony Parker a choisi ses coéquipiers de toujours avec qui il a tout gagné en NBA, messieurs Tim Duncan et Manu Ginobili.

La liste des futurs membres du Hall of Fame, avec les personnes qui vont les introduire !

Jason Kidd + Steve Nash pour Dirk.

Duncan et Ginobili pour Tony Parker.

Toni Kukoc pour Pau Gasol.

Allen Iverson pour Dwyane Wade. pic.twitter.com/IcyxtktGoe

Drafté par San Antonio en 2001, Tony Parker n’avait pas le destin d’un Hall of Famer. Il lui a fallu batailler pour faire son trou dans cette équipe déjà championne deux ans auparavant, dirigée un coach ultra-sévère et emmenée par un leader plus froid que les glaciers de l’Alaska. Quelques années plus tard, TP a d’ailleurs confié que Duncan avait mis plus d’un an avant de lui adresser la parole.

“Tim ne m’a pas parlé pendant toute une année quand j’étais rookie. […] J’avais 19 ans et j’ai senti que je devais gagner le respect de mes coéquipiers. Ce n’était pas évident au début. […] Il me fallait aussi obtenir le respect de mes entraîneurs. Avec Gregg Poppovich, pendant trois ou quatre ans, c’était la guerre”. Tony Parker sur ESPN

Mais aujourd’hui, ces questions d’intégration semblent bien loin. Elles ont laissé leur place à toute une série de succès individuels et collectifs : quatre bagues de champion, un MVP des Finales 2007, plusieurs places en All-NBA Teams, six sélections au All-Star Game, … tout ce que Tony Parker a remporté en NBA, c’était avec ses deux acolytes. Ensemble, ils forment le trio le plus marquant de l’histoire des Spurs. Ce sont donc logiquement Tim et Manu qui introduiront Tony au Hall of Fame dans un mois, eux qui y sont déjà depuis 2021 et 2022.

Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker and David Robinson will be the presenters for Gregg Popovich's induction into the @Hoophall Class of 2023 🖤 pic.twitter.com/Ct3VK7DEBg

Cerise sur le gâteau, les trois hommes seront ensuite rejoints par David Robinson et chargés d’introniser leur entraîneur de toujours, monsieur Gregg Popovich. Même si la carrière de Pop n’est pas encore finie (il l’a d’ailleurs récemment prolongée de cinq ans avec les Spurs), le légendaire coach méritait d’être mis à l’honneur avec ses joueurs. Les cinq plus grands hommes de l’histoire de la franchise seront donc réunis pour cette soirée inoubliable, et pour toujours au Panthéon du basket américain. Sans oublier Becky Hammon, l’ancienne assistante de Popovich, qui fera elle aussi son entrée au Mémorial de la NBA dans la même soirée.

Duncan, Ginobili, Robinson, Popovich, Hammon,… il y a aura de la légende de San Antonio au mètre carré pour l’introduction de Tony Parker au Hall of Fame le 12 août prochain. Une soirée qui risque d’être chargée en émotions et de rappeler quelques bons souvenirs aux fans des Spurs.