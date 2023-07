On avance de plus en plus dans l’été et nous sommes désormais à moins d’un mois de la cérémonie du Hall of Fame. Pau Gasol rejoindra le Panthéon mondial des basketteurs le 12 août prochain, et sera donc introduit parmi les légendes de ce sport par… Toni Kukoc, une autre légende internationale.

Qui pense sur Terre que Pau Gasol ne mérite pas d’être au rang des Hall of Famers ? Les Français ? Oui, sûrement. Car en Europe, on ne connaît que trop bien ses exploits en basket FIBA. Pau est tout simplement le meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroBasket, qu’il a remporté trois fois, dont une fois sur notre beau territoire. Après deux titres de meilleur joueur de la compétition européenne, il a aussi été élu MVP de la Coupe du Monde 2006 qu’il a remporté avec la Roja. Le seul manque à son palmarès est l’or olympique, qu’il a touché du bout des doigts en 2008 et 2012. Voilà, ça c’est juste la partie FIBA. Maintenant, on peut prendre deux heures pour parler de sa carrière en club ?

Tout jeune avant de partir en NBA, il a passé trois saisons à Barcelone où il a remporté deux titres de champion de Liga ACB avec un titre de MVP des Finales. Après cela, il arrive à Memphis en 2001 après avoir été drafté en troisième position. Boom, première saison : Rookie de l’Année. Le début d’une grande carrière marquée par six sélections All-Star et quatre dans les équipes All-NBA. L’âge d’or de sa carrière, sans mauvais jeu de mots sur la couleur des maillots, sera atteint aux Lakers aux côtés de Kobe Bryant avec deux titres de champion NBA en back-to-back. Après être passé chez les Bulls, les Spurs et les Bucks, Pau Gasol revient à Barcelone pour une dernière pige à 40 ans. Le pivot remporte un dernier titre de champion de Liga ACB, pour finir sur la meilleure note possible.

Pour se faire introduire au Hall of Fame, l’Espagnol a donc choisi Toni Kukoc, membre de la classe de 2021. Entre Tony Parker, Dirk Nowitzki et Pau, on voit bien que cette cuvée du HOF a une grosse tendance internationale. Donc qui d’autre qu’une autre légende européenne de la FIBA et de la NBA pour présenter Pau et son pedigree tout aussi immense. Les deux hommes possèdent une Coupe du Monde, et cumulent 5 titres à deux remportés à côté de grandes légendes du basketball appelées Michael Jordan et Kobe Bryant. Pau et Toni ont chacun joué dans une sélection emblématique des JO et des matchs légendaires, la Croatie contre la Dream Team et la Roja contre la Redeem Team. Bref, deux palmarès et impacts immenses qui montreront et raconteront la nuit du 12 août la puissance de la balle orange européenne à l’international.