Preview de la soirée Hall of Fame : plus que quelques heures avant l’entrée des artistes, coup d’œil sur tout ce qu’il faut savoir

Sortez les costards, achetez une cravate et resserrez la ceinture, l’édition 2021 du Hall of Fame approche à grand coup d’aiguilles. L’occasion pour nous de revoir d’anciennes têtes qui nous ont tant fait vibrer à travers l’écran, provoquant parfois même le réveil de parents qui n’avaient alors rien compris à ce qu’un contre de Ben Wallace pouvait provoquer chez une personne émotive. Preview d’une soirée, qui s’annonce mémorable.

À l’heure qu’il est, Paul Pierce doit être en train de taper des séries de pompes, histoire de débarquer congestionné à la soirée et de pouvoir affirmer être plus affuté que n’importe quel ailier de l’histoire. On ne le connait pas personnellement mais Chris Bosh a bien cette tête à se faire un petit-déjeuner/peignoir au quinoa en lisant Femme Actuelle, histoire d’évacuer le stress. Et si Chris Webber parle nana avec son fiston avant de le déposer en soirée, cela fait maintenant trois heures que Ben Wallace donne des coups dans un sac de sable. Sac de sable dans lequel se cache Toni Kukoc, apeuré depuis qu’un imbécile a cru drôle de lui dire que « Scottie et Michael seraient là comme en 92 ». M’enfin, à chacun sa manière de tuer le temps, en attendant ce soir, de l’arrêter.

# Mais, c’est quoi le Hall of Fame ?

Chaque année depuis 1959, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame honore les plus grands noms de son sport lors d’une cérémonie qui les fait passer à la postérité. Joueurs et joueuses ayant pris leur retraite depuis au moins trois ans, entraîneurs et entraîneuses, arbitres, dirigeants et journalistes sont susceptibles d’être désignés par le comité du Hall of Fame pour intégrer le Panthéon du Basketball international. On leur décerne alors une belle veste orange, un maillot collector et une grosse bagouze à l’américaine.

# Où, quand et comment suivre la cérémonie du Hall of Fame ?

Chanceux que nous sommes, l’équipe Bein Sports couvre l’évènement avec une prise d’antenne dès 1h00 du matin sur beIN Max 4. Pour ceux qui souhaiteraient voir l’entrée sur tapis rouge, ce sera dès minuit via un lien complètement pirate. On se donne également rendez-vous sur Twitter pour réagir en direct aux discours qui chaque année, nous réservent leurs lots de larmichettes et d’anecdotes en tout genre. Ici, on croise très fort les doigts pour que Paul Pierce soit en roue libre, mais dans la limite de l’acceptable (non).

# Qui sont les membres de la classe de 2020 ?

Chris Webber, présenté par Isiah Thomas

Ben Wallace, présenté par Larry Brown

Paul Pierce, présenté par Kevin Garnett

Chris Bosh, présenté par Ray Allen et Pat Riley

Toni Kukoc, présenté par Michael Jordan et Jerry Reinsdorf

Yolanda Griffith, présentée par Van Chancellor

Lauren Jackson, présentée par Sheryl Swoopes

Bob Dandridge (comité des vétérans), présenté par Oscar Robertson

Pearl Moore (comité des vétérans), présentée par Sylvia Hatchell

Bill Russell (coach), présenté par Charles Barkley, Julius Erving, Spencer Haywood, Alonzo Mourning, Bill Walton et Rick Welts

Jay Wright (coach), présenté par Charles Barkley, Bill Cunningham, Herb Magee et George Raveling

Rick Adelman (coach), présenté par Vlade Divac et Jack Sikma

Val Ackerman (contributeur), présentée par Russ Granik et Rick Welts

Cotton Fitzsimmons (contributeur), présenté à titre posthume par Charles Barkley, Jerry Colangelo et Phil Knight

Howard Garfinkel (contributeur), présenté à titre posthume par John Calipari, Grant Hill et Bob Hurley Sr.

# Vendredi soir, veille de la cérémonie, remise des costumes et des bagues

C-Webb x Rick Adelman x Vlade A @SacramentoKings reunion at #21HoopClass Enshrinement Tip-Off Celebration and Awards Gala. pic.twitter.com/MJhJsy5POs — NBA History (@NBAHistory) September 10, 2021

Allez, on se retrouve dans quelques heures avec la dose de café qui va bien pour – seulement quelques mois après l’intronisation de la cuvée 2020, repoussée à cette année à cause de la pandémie – apprécier les discours des petits nouveaux et choper quelques histoires de vestiaire.