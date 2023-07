Ça y est, on sent que c’est bientôt la fin de la période de Summer League et on arrive tout doucement dans l’ère du Hall of Fame avec l’annonce cette nuit des accompagnants de la classe 2023. Dwyane Wade, légende du Heat, sera introduit au Panthéon de la balle orange par son ami… Allen Iverson !

Ce n’est une surprise pour personne et ce sera bien réel dans moins d’un mois : Dwyane Wade est un Hall of Famer. Il rejoindra les plus grandes légendes du basketball américain et mondial le 12 août prochain, plutôt logique pour un homme qui a tout remporté avec Miami après trois saisons de légende à Marquette.

Le CV du membre de l’équipe anniversaire de la NBA regroupant les 75 meilleurs joueurs de leur histoire est aussi long que son bras, et représente très amplement son talent et ce qu’il a apporté à la Ligue. Trois titres de champion NBA, dont un titre de MVP des Finales en 2006, où il a emmené le Heat jusqu’au bout. Ajoutez à cela 13 sélections au All-Star Game, avec un titre de meilleur joueur du ASG aussi, et huit sélections dans toutes les teams All-NBA dont deux dans le meilleur cinq de la saison. Après avoir réalisé son rêve de gosse de jouer pour les Bulls, lui étant né dans l’Illinois, et avoir rejoint son pote LeBron aux Cavs, D-Wade est revenu à Miami pour jouer une dernière année sous le maillot de sa franchise de cœur. Après 14 saisons au Heat, son numéro 3 ne pourra désormais plus être porté par quelqu’un d’autre à Miami. Un final émouvant mais à la hauteur de ce que Flash a apporté et a créé à Miami.

Showcasing 5 of #23HoopClass inductee Dwyane Wade’s best plays from his career! pic.twitter.com/uhDNgk08kO

— Basketball HOF (@Hoophall) July 11, 2023

Pour l’introduire au Hall of Fame de Springfield le mois prochain, Dwyane Wade a donc choisi Allen Iverson. Au-delà des comparaisons incessantes entre les deux guards, les deux garçons se sont énormément affrontés au début de la carrière de Flash et représentaient l’élite du basket de la conférence Est dans les années 2000. Les deux membres de Team USA aux Jeux Olympiques d’Athènes de 2004 sont devenus de bons amis et ont partagé de bons moments aux anecdotes racontées dans des podcasts en tout genre. Tous ces moments tiennent fort à cœur à Dwyane Wade car AI est l’une de ses plus grandes inspirations basketballistiques (Flash a même choisi le n°3 en hommage à The Answer). De quoi créer un moment très émouvant le soir de la cérémonie, le 12 août prochain dans le Massachusetts !