Les Knicks cherchent toujours à transférer Evan Fournier

Alors que la Summer League est toujours en cours, de nombreux bruits de couloir nous parviennent de Las Vegas, où l’ensemble des équipes NBA sont aujourd’hui réunies pour la traditionnelle compétition estivale. Parmi les noms qui reviennent quand ça parle transfert, il y a notamment celui du Français Evan Fournier, qui ne fait plus partie des plans des Knicks.

Cela fait un moment qu’on a compris qu’Evan et New York ne possédaient plus vraiment d’avenir ensemble. L’arrière tricolore de 30 ans est devenu chauffeur de banc au sein de la rotation de Tom Thibodeau, et la situation contractuelle de Fournier – sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat – fait de lui un candidat naturel au transfert pour les Knicks.

C’est donc sans surprise qu’on apprend, via Jake Fischer de Yahoo Sports, que la franchise new-yorkaise cherche toujours à échanger Vavane, possiblement dans un transfert à plusieurs équipes.

Jake Fischer: “…Rival front offices continue to say New York remains engaged on trade avenues for veteran shooter Evan Fournier, and the Knicks are amenable to doing so as part of multi-team frameworks, sources said…” https://t.co/aKLGv1O3vb pic.twitter.com/tMK2N0Y9oc

— New York Basketball (@NBA_NewYork) July 12, 2023

Avec encore un an de contrat (les Knicks ont une team option sur la saison 2024-25) et un salaire annuel de quasiment 19 millions de dollars, Evan Fournier n’est pas un joueur difficile à transférer. En effet, un contrat qui arrive à expiration intéresse souvent les franchises (pour libérer de la masse salariale) et puis son salaire peut très bien s’intégrer dans un plus gros deal à plusieurs équipes. Encore faut-il que les Knicks trouvent un échange qui leur convienne dans leur objectif de se renforcer via de bons joueurs de rotation ou même une star supplémentaire.

Pour Fournier, en tout cas, l’avenir semble s’écrire loin de la Grosse Pomme. Evan avait déjà indiqué il y a quelques semaines qu’il ne se voyait pas continuer aux Knicks, et qu’ils n’imaginaient pas sa franchise le conserver. Logique quand on sait que Vavane reste sur une campagne à seulement 27 matchs joués (7 comme titulaire), pour à peine 17 minutes et des stats de 6,1 points, 1,8 rebond et 1,3 passe à 33,7% au tir.

Evan Fournier expects trade: "There’s no way the Knicks keep me" https://t.co/1uKXFT6h1u

— Posting and Toasting (@ptknicksblog) May 14, 2023

À 30 ans, Evan Fournier veut changer d’environnement pour prouver qu’il peut encore être un joueur productif en NBA. N’oublions pas qu’il tournait encore à presque 20 points de moyenne au Magic il y a deux ans, et qu’il reste l’un des piliers de l’Équipe de France lors des grandes compétitions internationales. En parlant de l’EDF, Fournier voudra sans doute profiter du prochain Mondial pour marquer les esprits, et par la même occasion attirer le regard de certaines franchises après sa campagne très difficile aux Knicks. C’est peut-être le tremplin qu’il lui faut pour rebondir en NBA, potentiellement dans une équipe ambitieuse à la recherche de scoring…

Source texte : Yahoo Sports