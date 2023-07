Ce qui est bien durant l’été, c’est qu’on a souvent droit à de grosses déclarations qui font causer. La dernière, elle est à mettre à l’actif du coach des Lakers Darvin Ham, qui n’a pas hésité à qualifier Austin Reaves de “futur All-Star” après la belle saison de l’arrière de 25 ans.

Si les Lakers ont réussi à complètement renverser leur saison pour passer d’une équipe non qualifiée en Playoffs à un spot en Finales de Conférence Ouest, c’est notamment grâce à un joueur non drafté qui a changé de dimension lors de sa deuxième année NBA.

Vous l’avez compris, on parle d’Austin Reaves.

Avec 13 points, 3 rebonds et 3,4 passes de moyenne, à 53% au tir dont quasiment 40% à 3-points et plus de 86% aux lancers-francs, Reaves a été la révélation de la saison chez les Lakers. Après la trade deadline, qui a été très animée à Los Angeles avec de nombreux transferts pour rééquilibrer l’effectif, l’arrière a même boosté sa production (dans les 17 points et 5 passes par match, de février à la fin des Playoffs) jusqu’à devenir l’une des raisons majeures de la folle remontée des Purple & Gold.

De quoi imaginer de belles choses pour l’avenir du jeune homme, qui semble vraiment avoir la cote auprès de son coach Darvin Ham.

“Je le déclare publiquement : Austin Reaves sera un All-Star bientôt. Le gamin est un vrai compétiteur. L’un des meilleurs êtres humains que vous pouvez côtoyer. Il est toujours fun, il garde les choses simples. Mais en même temps il bosse, il n’a pas peur des grands moments. Mon plan est de continuer de l’utiliser, il est notre arrière titulaire, et je pense qu’il franchira encore plusieurs caps avant que tout ne soit terminé.”

Allez hop, ça s’est dit.

Lakers coach Darvin Ham predicted big (All-Star) things for Austin Reaves in Part 2 of his sitdown with @ChrisBHaynes and @TheSteinLine from @CaesarsPalace in Las Vegas on the #thisleague UNCUT podcast.

FULL EPISODE: https://t.co/bYMAoWLgnG pic.twitter.com/ZCTlhB13zN

— FOX Sports Radio (@FoxSportsRadio) July 13, 2023

Agent libre restrictif cet été, Austin Reaves a prolongé aux Lakers pour 56 millions de dollars sur quatre ans. Un excellent deal pour la franchise de Los Angeles, qui pourrait se transformer en véritable steal si Reaves continue sa très belle ascension.

Talentueux, compétiteur, malin et intelligent dans son jeu, Austin Reaves coche beaucoup de cases et il n’y a pas de raison qu’il ne devienne pas un membre de plus en plus important de l’équipe de Darvin Ham, derrière les superstars Anthony Davis et LeBron James. L’arrière de 25 piges s’est plusieurs fois imposé comme le troisième meilleur joueur des Lakers cette saison, et il pourrait bien détenir ce statut à plein temps lors des années à venir. Suffisant pour participer au All-Star Game ? Pourquoi pas, surtout quand vous avez une fanbase aussi forte que celle des Lakers pour vous emmener au match des étoiles. Mais attention, la concu à l’Ouest sur les lignes arrières, c’est une dinguerie hein.

Au final, une chose est certaine : l’évolution de Reaves la saison prochaine sera l’un des aspects les plus intéressants à suivre du côté de Los Angeles. Avec ce qu’il a montré en tant que sophomore et les responsabilités que Darvin Ham pourrait lui donner en 2023-24, l’ami Austin semble destiné à monter de plus en plus haut.

__________

Source texte : #thisleague UNCUT podcast

Pour aller plus loin :