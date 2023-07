Derrière Damian Lillard, le potentiel transfert de James Harden représente l’autre gros dossier de l’été. On le sait, le Barbu veut quitter Philadelphie, qu’il a rejoint il y a à peine un an et demi après un autre passage express aux Nets. Une volonté qu’un certain Tracy McGrady a du mal à saisir…

Comme James Harden, T-Mac était l’un des meilleurs arrières de sa génération. Comme Harden, McGrady a porté les couleurs de Houston pendant plusieurs saisons. Comme le Barbu, Tracy fait partie de ces grands joueurs qui n’ont aucune bague de champion au doigt. Il est donc plutôt bien placé pour donner son avis sur la dernière demande de transfert de Ramesse, qui souhaite quitter les Sixers cet été.

Interrogé sur le sujet Harden lors d’une apparition sur The Wheelhouse, une émission radio dédiée aux équipes sportives de Houston, Tracy McGrady a avoué qu’il avait du mal à saisir la volonté du Barbu de partir de Philly.

“Sur ma vie, James est dans une très bonne situation. Je ne comprends pas pourquoi vous voudriez quitter un mec qui vient de remporter le titre de MVP. Il est dans une bonne situation. Son coach le laissera jouer son style de basket. […] Il est dans la situation qu’il veut et il donne l’impression de la fuir.”

Très intéressé par un retour dans son ancienne franchise des Houston Rockets au cours des derniers mois, Harden ne reviendra finalement pas à H-Town et ce sont plutôt les Clippers qui font office de favoris, même si le dossier n’avance pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Aux yeux de T-Mac, si la priorité du Barbu est vraiment de gagner son premier titre NBA, il devrait tout simplement rester aux Sixers.

“Certes, on ne sait pas pourquoi James veut partir. Il y a peut-être des trucs internes qu’on ne connaît pas. Mais d’un point de vue basket, je ne sais pas comment il peut vouloir partir et trouver un endroit qui lui offre une situation similaire pour gagner un titre. Il est dans un très bon spot.”

Sans doute que James Harden a été vexé par la tournure des discussions contractuelles ces dernières semaines, lui qui n’a pas obtenu le contrat à long terme qu’il recherchait aux Sixers et qui a finalement décidé d’activer sa player option à 35,6 millions de dollars en conséquence. Mais oui, d’un point de vue purement basket, Philadelphie possède une équipe armée pour jouer le titre, avec le MVP 2023 Joel Embiid, un nouveau coach en Nick Nurse qui a gagné une bague en 2019, et un bon supporting cast.

Tracy McGrady aurait sans doute bien voulu évoluer dans une telle équipe lors de ses meilleures années en NBA. Trop isolé lorsqu’il était dans son prime au Magic, et n’ayant pas pu maximiser son duo avec Yao Ming à Houston à cause notamment des blessures de l’un et de l’autre, T-Mac a souvent été moqué pour son incapacité à passer le premier tour des Playoffs, mais il n’a jamais eu de réelle opportunité de jouer le titre. Contrairement à Harden aujourd’hui…

James Harden en est à trois demandes de transfert en deux ans et demi. D’abord il a voulu quitter Houston pour rejoindre un candidat au titre. Ok ça se comprend, même si sur la forme c’était moche. Ensuite il a demandé un transfert des Nets où c’était le bordel. Bon d’accord. Mais maintenant il veut quitter les Sixers, franchise qu’il voulait absolument rejoindre pour tenter de remporter la bague qu’il lui manque. Mais ils sont combien dans sa tête ?

Source texte : The Wheelhouse with Jake Asman, Cody Stoots, & Brad Kellner