Preview de la nuit en Summer League : Brandon Miller prêt à voler au-dessus d’un nid de Pelicans ?

Nouvelle nuit de Summer League à Vegas et on sera évidemment présent au poste pour l’occasion ! Qui sur les parquets ? Que mater en priorité ? On raconte tout ça dans la preview du jour.

# Le programme de la nuit

21h : Cavs – Bulls

21h30 : Sixers – Hawks

23h : Nets – Raptors

23h30 : Heat – Bucks

1h : Rockets – Warriors

1h30 : Hornets – Pelicans

3h : Blazers – Magic

3h30 : Wolves – Kings

# L’affiche à ne pas rater : Hornets – Pelicans

Dans une nuit avec peu de haut picks de Draft sur les terrains, on va évidemment focus sur notre copain Brandon Miller, numéro 2 de la dernière cuvée. Excellent il y a deux jours face aux Blazers, l’ailier va tenter de confirmer sa montée en puissance face aux Pelicans de Dyson Daniels, histoire d’offrir à Charlotte sa première victoire dans cette Summer League 2023. On sera attentif également à Nick Smith Jr., qui a surpris tout son monde avec son carton de 33 points l’autre soir. Peut-être un steal en vue du côté de la Caroline du Nord qui sait.

# Mais aussi