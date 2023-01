C’est quand tout va bien chez les Lakers qu’une blessure un peu relou vient un peu compliquer les choses. Important dans la rotation de Darvin Ham jusqu’à présent, Austin Reaves sera absent pour deux semaines minimum, indique Shams Charania. La cause ? Un tendon gauche qui grince un peu trop fort.

Coup dur pour l’actuel 9e des votes au All-Star Game chez les extérieurs à l’Ouest. Bon, sans rigoler, ce petit pépin physique intervient alors que les Lakers sont actuellement à quatre succès consécutifs, leur plus grosse série cette saison. Absent cette nuit face aux Hawks, que les Angelinos ont battu en détente à la maison, l’arrière de La La Land pourrait donc être privé des terrains pour quinze jours au minimum selon Shams Charania.

Lakers‘ Austin Reaves will be re-evaluated in two weeks due to a left hamstring strain, team says. Lonnie Walker IV will also miss at least two weeks due to left knee tendinitis.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2023