Dans la ligue, il y a cette saison pas mal de shooteurs qui ne calculent pas énormément les défenses à l’heure de tirer, avec pour résultat des pourcentages au tir juste ahurissants. En mémoire ? Bien sûr, Kevin Durant et son fantastique 56,8% au tir sur la saison… mais aussi Nikola Jokic qui n’a shooté qu’une seule fois à moins de 50% depuis le début de la régulière. Malade lui.

Il est fort ce Niko, très très fort. Quand vous lui filez la balle, ça a plus de chances de finir dans le panier que l’inverse. Vous nous direz : “Oui mais c’est un pivot, normal qu’il ait ce genre de pourcentages vu qu’il joue sous le panier” et l’on vous répondra que oui, son poste laisse effectivement pressentir un tel pourcentage.

Sauf que voilà, le Joker ne prend pas ses tirs uniquement à proximité de l’arceau, et que dans chaque espace de jeu, ses pourcentages sont bien au dessus des moyennes de la ligue. À mi-distance, mais également à trois-points. Le site Statmuse vous propose une carte de ses tirs pris cette saison, attention avant de cliquer sur le lien, on s’accroche à quelque chose de solide pour ne pas chuter hein.

Son seul faux-pas ? Contre Utah, le 29 octobre dernier. Ouais, c’était au tout début de la saison. Depuis, personne n’a réussi à suffisamment déranger le géant des Balkans pour l’empêcher de mettre plus d’un panier sur deux lors de ses matchs. Ce qui lui permet d’être aussi efficace ? C’est Petr Cornelie qui l’explique le mieux, puisque le français avait pu s’entraîner avec le double MVP à Denver.

Boum, Petr vient de nous économiser tous les mots du monde pour expliquer ce qui fait la force offensive de Nikola Jokic : sa lecture de jeu. On pouvait bien sûr le deviner à la vue de sa qualité de passe pour un pivot, mais son travail face au défenseur est également sa grande force. Une facilité qui lui vient peut-être de son affection pour l’aspect tactique du basket, qu’il expliquait il y a quelques jours dans une interview pour Arena Sports en prenant exemple sur les équipes qu’il croise beaucoup en régulière et en Playoffs.

“Quand nous jouons une équipe quatre fois dans la saison, en présaison ou en Playoffs… On se prépare sur cinq ou six systèmes et allez, disons deux ou trois situations plus spéciales. J’aime regarder ce que le coach adverse va montrer aux gars ou ce qu’il va leur demander de faire. C’est un truc que j’aime bien faire. Je veux dire, pourquoi pas ? Si je peux savoir ce qu’ils vont faire…” – Nikola Jokic