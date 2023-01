Auteur de 26 points en sortie de banc cette nuit, Victor Oladipo a été un grand artisan de la victoire du Heat sur le terrain des Suns. Une perf qui confirme le retour en forme récent de l’ancien All-Star.

Lentement mais sûrement, Miami est en train de retrouver des couleurs à l’Est. Victorieux des Suns cette nuit, les joueurs du Heat restent sur trois victoires en quatre matchs. De quoi renforcer leur huitième place à l’Est. En l’absence de Tyler Herro, blessé, c’est Victor Oladipo qui a joué à l’allumette. 26 points à 7/10 au tir dont 4/6 de loin pour l’arrière, qui a livré tout simplement sa meilleure prestation de la saison au scoring. Défensivement, il a aussi apporté sa pierre à l’édifice et il a fait son show avec quelques actions de classe comme ses deux buzzer beater en fin de quart-temps pour mettre un coup sur la tête de Phoenix.

🔥 26 PTS (season-high)

🔥 4 Threes

🔥 Heat W Have a night, Victor Oladipo. pic.twitter.com/rMHcfs5vqh — NBA (@NBA) January 7, 2023

Alors évidemment tout n’était pas parfait (il a aussi perdu 5 ballons) mais on constate que sur la récente série de Miami (3 victoires en 4 matchs), Toto répond plutôt bien aux attentes. Ses stats sur les quatre matchs en question ? 19 points, 4 rebonds, 4 passes, à 52% au tir dont 46% de loin. C’est bien propre et c’est clairement ce dont Miami a besoin cette année. Avec l’arrivée de Tyler Herro dans le cinq de départ, le Heat a perdu cette force de frappe qui animait son banc la saison dernière. Alors que les joueurs de South Beach avait la meilleure second unit en 2021-22, ils sont actuellement 29ème… Seul Portland fait pire.

Un Dipo en forme, c’est l’assurance de pouvoir compter sur un leader de qualité pour animer ce groupe des remplaçants et soulager un peu les titulaires. Reste à voir désormais si le joueur est capable d’enchainer sur la durée. Les blessures ont bien plombé son début de saison, le mettant sur la touche jusqu’à début décembre, et il a eu du mal à trouver son rythme depuis. Ses quatre derniers matchs donnent en tout cas l’impression qu’il a trouvé ses marques. La saison de Victor Oladipo est-elle lancée ?

Impeccable en sortie de banc, Victor Oladipo sort du bois au bon moment pour aider le Heat à remonter la pente. Miami a-t-elle trouvé son nouveau sixième homme ?

Source stats : NBA