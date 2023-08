L’équipe de France continue sa préparation à la Coupe du Monde ! Après trois jours de repos, les Bleus vont monter en rythme en disputant trois matchs dans les cinq prochains jours. Le premier a lieu ce soir à 20h15 face au Venezuela.

Afrique (Tunisie), Europe (Monténégro) et désormais Amérique du Sud (Venezuela), la France rencontre tout type de nation dans sa préparation au Mondial. Après deux succès – un facile et un autre plus étriqué – les hommes de Vincent Collet visent une troisième victoire de rang face à une équipe bien inférieure sur le papier.

Les informations indispensables :

Coup d’envoi : 20h15

Adversaire : Venezuela

Lieu : CO’Met Orléans

Diffusion TV : BeIn Sports 2 (et pas France 4)

Si le premier match face à la Tunisie a été une démonstration collective, celui contre le Monténégro a été un peu plus difficile avec une attaque moins fluide et davantage de pertes de balle. C’est donc avant tout sur ce point qu’on attend nos Bleus ce soir : une attaque rodée, un bon jeu collectif et des automatismes retrouvés seraient de bonne augure à moins de trois semaines du début de la Coupe du Monde.

Une rencontre disputée 👊

Le résumé vidéo de la victoire des Bleus face au Monténégro à la Sud de France Arena de Montpellier est disponible 💪#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAMNE pic.twitter.com/K1AMvyNBTh

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 3, 2023

Sur le plan individuel, on aimerait voir Evan Fournier enchaîner après son match à 20 points mercredi, de même qu’Elie Okobo, auteur d’une belle performance en sortie de banc. Une petite réaction du capitaine Nicolas Batum, en difficulté au tir sur les deux premiers matchs, est également attendue. Et si Rudy Gobert peut continuer de dominer sous le cercle tout en nous plantant un nouveau tir du parking, on ne dit évidemment pas non ! À noter que Yoan Makoundou sera dans le groupe à la place de Mathias Lessort, toujours ménagé.

En face, le Venezuela connaît une prépa’ difficile avec trois défaites face à l’Angola, à l’Espagne et à l’Argentine. Il devrait donc constituer un adversaire largement à la portée de la France, à l’image de la Tunisie lundi dernier. L’occasion pour les Bleus de travailler sur les points qu’ils maîtrisent moins, comme la défense de zone testée à plusieurs reprises par Vincent Collet la semaine dernière. À l’entraînement, le coach a aussi beaucoup insisté sur le rebond, qui a fait défaut à ses hommes contre le Monténégro.

Rendez-vous ce soir à 20h15 pour le troisième match de préparation de l’équipe de France. Face à un adversaire inférieur sur le papier, travail et concentration seront les mots d’ordre pour continuer de progresser à une vingtaine de jours du début du Mondial !

Source : FFBB