Jabari Parker signe au FC Barcelone !

L’EuroLeague se renforce encore un peu plus ! Le FC Barcelone vient de recruter Jabari Parker, ancien pensionnaire de NBA et surtout numéro 2 de la Draft 2014, derrière Andrew Wiggins. Pour l’ailier-fort, le défi de l’Europe peut être une belle revanche sur un passage en NBA miné par les blessures.

Un nouveau défi pour Jabari Parker, au bout goût de Vieux Continent. Le joueur vient en effet de signer un contrat d’un an avec le FC Barcelone. Une grosse écurie européenne pour se relancer à un niveau très compétitif, qu’il s’agisse de la Liga Endesa et surtout de l’EuroLeague. La compétition continentale attire un nom de NBA supplémentaire, histoire de faire gonfler un peu plus la hype pour la saison prochaine.

Des de Chicago, Illinois…

Número 2 del draft l’any 2014…

El FC Barcelona fitxa Jabari Parker! 🔥 pic.twitter.com/wBZnVhWeXK

— Barça Basket (@FCBbasket) August 7, 2023

Pressentie depuis quelques jours, cette annonce permet à Jabari Parker de jouir d’une vraie opportunité de montrer qu’il est toujours un joueur de gros calibre après quelques belles saisons en NBA, entre ses blessures au ligaments croisés qui ont ruiné toute forme de constance dans ses performances pourtant bien plus qu’intéressantes. On pense bien sûr à sa saison 2016-17 chez les Bucks, où il avait proposé 20,1 points, 6,2 rebonds et 2,8 passes.

Son statut de numéro de la Draft 2014 n’est pas usurpé sur le papier bien que sa défense soit un point noir de ses dernières saisons aux États-Unis, et il sera assurément un renfort de choix pour l’écurie catalane. Avec une décevante quatrième place lors de la saison passée en EuroLeague, les intentions du FC Barcelone sont claires : retourner au Final Four, mais finir avec autre chose que la médaille en chocolat. De quoi combler le départ de Nikola Mirotic..? Pas certain, mais avec Willy Hernangomez notamment, les Blaugranas font tout pour revenir plus forts dans quelques semaines.

Source : FC Barcelone.