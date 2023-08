Troisième sortie de préparation à la Coupe du Monde 2023 pour l’Équipe de France, et troisième victoire ! Les hommes de Vincent Collet ont disposé sans trop de difficulté du Venezuela 86-67, malgré quelques imperfections. Prochain rendez-vous : la Lituanie, mercredi soir !

Vincent Collet l’attestait avant ce match face au Vénézuela : “L’entraînement d’hier a été très satisfaisant”. On attendait ainsi une belle démonstration, et ce fut le cas… malgré quelques errements dans le rythme tricolore qui ont laissé un peu trop longtemps – à notre goût – les Vénézuéliens en vie dans ce match.

Et pourtant, l’entame de match dominée d’une main de maître par Rudy Gobert et Guershon Yabusele permet aux Bleus de prendre les devants d’entrée de rencontre. Derrière, les cadres De Colo, Fournier et Batum ont leurs tirs, mais il faudra s’y reprendre à deux fois pour véritablement creuser l’écart, la réussite extérieure étant presque famélique durant les premières minutes du match.

Showtime à la CO’Met Arena d’Orléans 🥳#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAVEN pic.twitter.com/QSKbs56ScR

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 7, 2023

Merci Terry Tarpey, puisque ses quelques tirs primés en sortie de banc ont permis à son équipe de véritablement lancer un run pour créer un premier écart. Au rebond, Rudy Gobert avale les ballons et sera déjà en double-double à la mi-temps. Toutefois, nous vous parlions d’imprécisions défensives… et c’est justement là-dessus que le Vénézuéla va capitaliser pour rester en vie, notamment à la faveur d’offensives solitaires audacieuses mais récompensées.

📊 Les statistiques de la rencontre :

Guerschon Yabusele 14 PTS, 4 REB

Rudy Gobert 13 PTS, 11 REB

Evan Fournier 13 PTS, 5 REB, 4 PD

Yoan Makoundou 8 PTS

Terry Tarpey 6 PTS, 3 REB

Nando De Colo 5 PTS, 6 PD#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC | #FRAVEN

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 7, 2023

La solution viendra de la raquette puisque c’est encore notre Roudi national, accompagné de Moustapha Fall, qui feront la différence pour mener la France vers le succès. Ce match sans grand enjeu sportif a aussi été l’occasion pour Vincent Collet d’expérimenter de nouvelles choses, comme la défense de zone. Enfin, alors que l’écart était assuré, les rotations ont été envoyées sur le terrain, pour participer à la fête. Côté performances, la palme du match revient à Gobert, auteur de 13 points et 11 rebonds. Evan Fournier s’en tire aussi avec 13 pions. Fait intéressant, tous les joueurs tricolores ont marqué ce soir. Un moyen d’intégrer tout le monde à l’effort, au début d’une semaine très intense avec trois matchs.

Source : FFBB