L’équipe de France de basketball commence aujourd’hui sa fenêtre hivernale de qualifications à la Coupe du Monde 2023. En déplacement du côté de Pardubice en République Tchèque, les Bleus doivent l’emporter pour consolider leur première place de groupe. Coup d’envoi à 18h45 !

Ils sont vaillants, nos petits Bleus. Ils vont jusqu’en République Tchèque pour tenter de battre une équipe contre laquelle ils n’ont jamais perdu. Facile sur le papier, mais toujours un peu imprévisible sur le terrain notamment quand un public local sans doute survolté vous gueule dans les oreilles.

Pour la rencontre, Vincent Collet et sa team ont retenu douze hommes pour aller triompher en Europe du milieu (à peu près). La troupe est ainsi composée notamment de Terry Tarpey et Victor Wembanyama, accompagnés par Yoan Makoundou et Ismaël Kamagate. À noter la première officielle sous le maillot bleu pour Pierre Pelos également. Le coup d’envoi sera donné à 18h45 avec un seul objectif pour la formation tricolore : la victoire. Bien sûr, cela donnera aussi l’occasion au public français de mater un peu Wemby en clair car si le match est diffusé sur BeIN Sports, il l’est aussi sur France 4.

D’abord, pour garder la confiance acquise jusqu’ici. Du classique, mais toujours bon à préciser. Ensuite, même si la France possède une première place – a égalité avec la Lituanie – semblant la qualifier d’office pour le Mondial, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Les Bleus doivent gagner pour aborder le choc de dimanche face à son rival baltique, où TrashTalk sera d’ailleurs présent. Contre le dernier du groupe, l’erreur ne semble pas possible sur le papier mais il faudra faire preuve d’un sérieux maximal.

On sera donc à Trélazé dimanche pour assister au match de l’Équipe de France… et de l’Alien ! 🇫🇷 https://t.co/yZA9C7F2z5 — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 22, 2023



Loin d’être un exploit, mais loin d’être un succès complètement acquis, en gros. Le discours est souvent le même dans ces rencontres : “attention au piège”. Allez, on souhaite aux Bleus le meilleur des matchs, tout comme au FC Nantes face à la Juve d’ailleurs.

Source : FIBA