Quand Bradley Beal pratiquait le Hack-a-Ben et révélait la fragilité mentale de l’Australien

Avez-vous déjà parié avec un coéquipier qu’il foirerait ses deux lancers-francs ? Hop, 1/2 depuis la ligne, tout le monde est emmerdé, les 5€ ne changent pas de poche. Mais avez-vous imaginé que, pour régler un petit contentieux d’egos très propre à la Grande Ligue, deux joueurs NBA aient recours à ce genre de pari ? L’histoire du jour vous est offerte par Bradley Beal et Ben Simmons.

L’histoire est signée Steve Bulpett pour Heavy Sports. Son témoin ? Un coach anonyme dans la Conférence Est. Hum hum.

Game 1 du premier tour des Playoffs 2021, Philly – Washington, les Sixers mènent d’une vingtaine de points. Pour défaire le retard de son équipe, Scott Brooks devient le premier entraîneur à tester le Hack-a-Ben. Le résultat est immédiat mais insuffisant : l’Australien termine la rencontre à 0/6 depuis la ligne, Philly gagne “seulement” 125 à 118. Derrière, bis repetita sur les quatre autres matchs de la série. Au total, Ben Simmons finira à 10/28 aux lancers-francs, avec un petit pétage de câble contre l’acharnement tactique de Scott Brooks sur sa personne. À un moment où Bradley Beal le ceinture intentionnellement – rien de plus normal dans un monde où Ben tourne à 59% aux lancers en carrière – l’Australien sature.

Ben Simmons : « J’en ai assez que vous fassiez exprès de commettre des puta*** de fautes. Je vais mettre ces deux-là. Cinq mille dollars que je vais le faire. »

Bradley Beal : « Tu veux qu’on parie pour vingt mille ? »

Et zou, comme de par hasard, Ben Simmons envoie une grosse briquasse pour son premier lancer-franc. On pourrait ne parler que de maladresse. D’un joueur incapable de trouver de la constance à deux ou trois mètres du cercle. Mais toujours pour Heavy Sports, l’entraîneur anonyme dans la Conférence Est souligne que très tôt déjà, « Ben Simmons montrait des indicateurs de sa difficulté ». Sa difficulté à ? « Il vit dans la peur de devoir tirer des lancers-francs ou de balancer des airballs ». Sa fragilité mentale semble malheureusement extrême. Que de regrets pour un talent de sa trempe.

2021 Playoffs: Bradley Beal intentionally fouled Ben Simmons & they exchanged words:

Simmons: “I’m tired of you motherf*****s fouling me on purpose, man. I’m going to step up here & knock these two down. $5k says I will.”

Beal: “You wanna make it 20?”

Simmons bricked the FT😬… https://t.co/D0RGa4wDCQ pic.twitter.com/84DRtWwkl1

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 22, 2023