La composition des poules de la Coupe du Monde 2023 est connue ! L’Équipe de France est assignée au groupe H et devra se battre avec le Canada, la Lettonie et le Liban pour une place dans le tableau final. Une tâche qui s’annonce compliquée mais que les Bleus devront surmonter avec brio pour marquer les esprits et avancer dans la compétition. Allez, place à la préparation désormais !

Allez, direction l’Asie du Sud-Est ! Les Bleus connaissent ceux qui seront leurs adversaire à compter du 25 août, pour la Coupe du Monde 2023. Les hommes de Vincent Collet sont placés dans le groupe H, ce qui signifie que l’ensemble de leurs matchs de poule se joueront à Jakarta, en Indonésie.

Les adversaires des français ? Le Canada, pour commencer. Une formation solide, qui s’est considérablement renforcée ces dernières années, notamment avec des joueurs NBA très sérieux. Ainsi, on pourrait notamment retrouver RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Andrew Wiggins et Trey Lyles sur le parquet face aux Bleus. Pour sa première participation dans l’histoire de la compétition, la Lettonie sera aussi de la partie dans le groupe H. Kristaps Porzingis et ses copains auront à coeur de faire belle figure, alors attention à ne pas baisser sa garde. Enfin, dernière formation qui affrontera l’Équipe de France en poules : le Liban. Solide lors des qualifications du continent asiatique, la formation libanaise a montré qu’elle ne venait pas au Mondial pour enfiler des perles. À noter : avec un tel tirage, la France et l’Espagne pourraient se retrouver au tour suivant… Déjà hâte !

Du côté des autres groupes, on notera le petit choc entre Team USA et Grèce, qui se retrouvent ensemble dans le Groupe C. À la première lecture des groupes, les favoris de la compétition ne devraient avoir globalement pas trop de mal à sortir de la phase pour se retrouver dans l’arbre final… mais comme chaque édition, beaucoup de surprises sont à prévoir !

