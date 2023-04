C’est l’une des questions majeures autour de l’Équipe de France : la présence – ou non – de Joel Embiid cet été avec les Bleus pour la Coupe du Monde. Lors de la conférence de presse faisant suite au tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2023, Vincent Collet a annoncé que le pivot des Sixers ne serait probablement pas de l’aventure en Indonésie.

Coup dur pour l’Équipe de France ? Oui et non. L’info est tombée il y a quelques minutes en conférence de presse : Joel Embiid, pivot des Sixers et favori au titre de MVP de la saison régulière NBA, ne sera sans doute pas dans le groupe des Bleus qui ira jouer la Coupe du Monde de basket en Asie du Sud-Est. Vincent Collet invoque pour cela deux raisons. Premièrement, le joueur n’aurait toujours pas arrêté son choix. Ayant acquis la nationalité française mais également américaine, Embiid n’a pas décidé quelle nation il souhaite potentiellement représenter. Deuxièmement, la star de Philadelphie est sur le point de célébrer son mariage, un heureux événement qui se tiendra… cet été, pendant la préparation des sélections pour la compétition.

« Pour l’instant, Joel Embiid n’a toujours pas pris de décision, mais je crois pouvoir vous dire malgré tout que peu importe cette décision, cela sera difficile qu’il soit avec nous cet été, ce que ne remet pas en cause sa présence potentielle l’an prochain […] Il va se marier cet été et cela tombe vraiment dans la mauvaise période puisque cela sera pendant la préparation de toutes les équipes.” – Vincent Collet

Auteur d’une saison exceptionnelle en NBA, où il a proposé 33,1 points, 10,8 rebonds et 4,2 passes de moyenne, Joel Embiid serait un atout de grand luxe pour les Bleus. Si les choses se sont considérablement gâtées pour cet été, la porte n’est cependant pas fermée pour les Jeux Olympiques de Paris, où il pourrait avoir l’opportunité d’évoluer avec la France dans une compétition à la maison. Un point qui n’est sans doute pas à exclure dans sa réflexion.