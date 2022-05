Actuellement à l’infirmerie et forfait pour le début des demi-finales de Conférence Est contre le Heat, le pivot des Sixers Joel Embiid ne sera pas sur le terrain avant plusieurs jours minimum, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne fait pas parler de lui. Bien au contraire, puisque ce lundi soir, nos confrères de RMC Sports ont informé la planète basket que Jojo ferait les démarches administratives pour se rapprocher de l’Équipe de France.

Les poissons d’avril, c’était il y a un mois jour pour jour. Mais ici, on ne parlera pas de blague.

Si l’on en croit les sources de nos confrères de RMC Sports, Joel Embiid aurait effectivement décidé de réaliser les démarches administratives nécessaires pour obtenir la nationalité française dans un futur proche, et ainsi ouvrir la porte à une arrivée en grande pompe en Équipe de France. Contrairement à la rumeur datant de 2018 qui n’avait finalement pas débouché sur un changement de nationalité concret pour le Camerounais, cette fois-ci le Process pourrait bien arriver à son terme. Une nouvelle qui a évidemment fait l’effet d’une bombe sur la scène sportive tricolore, et a soulevé de nombreux sujets clivants.

🔴 Info RMC SPORT – Joel Embiid, superstar de la NBA, a enclenché des démarches administratives pour obtenir la nationalité française et pouvoir jouer avec l’équipe de France de basket. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2022

En effet, RMC Sports nous apprend également qu’Embiid devrait faire un tour en France dans les semaines à venir – où se trouvent des membres de sa famille – histoire de passer à la vitesse supérieure sur ce sujet. Si tout cela se concrétise, Embiid deviendrait le premier joueur naturalisé dans le groupe actuel de Vincent Collet, qui pourra ainsi l’accueillir étant donné qu’aucun autre joueur naturalisé se trouve actuellement en EDF. Pour rappel, d’après les règles d’éligibilité de la FIBA, seul un joueur naturalisé peut se trouver dans une équipe nationale. Traduction, il est tout à fait possible d’imaginer à l’avenir une raquette composée de… Joel Embiid et Rudy Gobert, à savoir le meilleur marqueur NBA cette saison et le triple Défenseur de l’Année, tout ça avec Evan Fournier et compagnie dans le roster vice-champion olympique 2021. Avant de rentrer dans le sujet de la naturalisation en lui-même, disons qu’il y a sportivement moyen de faire peur à deux ou trois équipes lors des grandes échéances internationales à venir, comme la Coupe du Monde 2023 et bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ceci étant dit, il est important de rappeler que l’arrivée potentielle d’Embiid en Équipe de France avait déjà provoqué une belle controverse il y a quatre ans. Plusieurs joueurs de l’EDF – comme Nicolas Batum et Ian Mahinmi – s’étaient notamment exprimés pour souligner « le problème éthique » qui pouvait accompagner le cas de la naturalisation d’un joueur ne possédant pas vraiment d’attache avec le pays en question. Evan Fournier était lui 100% contre une arrivée d’Embiid chez les Bleus, non seulement d’un point de vue éthique mais aussi par respect pour Rudy Gobert (évoluant sur le même poste) et l’ensemble des autres joueurs français rêvant d’intégrer un jour la sélection. Quelle que soit la position de chacun, et nous attendons d’ailleurs vos réactions en ce sens, il est évident que cette dernière information remet un sujet épineux sur la table.

Quatre ans plus tard, on ne sait pas si l’avis de Fournier et des autres joueurs a changé sur la question. Ce qui est sûr, c’est que l’hypothèse de voir Joel sous le maillot de l’EDF n’a jamais été aussi plausible. Pour le pivot des Sixers, une arrivée chez les Bleus serait une occasion de goûter aux plus grandes compétitions internationales comme le Mondial et les JO. On rappelle que Joel n’a jamais représenté le maillot camerounais jusqu’ici, et que le Cameroun n’a jamais participé à une compétition d’ordre mondial dans son histoire, en l’occurrence le Championnat du Monde et les Jeux Olympiques. Le palmarès des Lions indomptables, à l’heure actuelle, est une médaille d’argent à l’AfroBasket 2007, et une participation au tournoi de qualification olympique pour les JO de 2008 à Pékin. Autant dire que pour un compétiteur comme Embiid, la possibilité de rejoindre les légendes du basket en allant chercher une médaille olympique représente une perspective fortement attirante.

Joel Embiid en Équipe de France ? Le dossier est de retour sur la table et cette fois-ci, il pourrait bien se concrétiser. On surveillera évidemment de près l’avancée des opérations dans les semaines à venir, mais les signaux sont assez clairs : le candidat MVP ne veut plus porter uniquement le maillot bleu des Sixers, il veut aussi porter celui de l’EDF. Affaire à suivre.

Source texte : RMC Sports