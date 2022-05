Si les Kings ne participent toujours pas aux Playoffs, rien ne les empêche d’être dans l’actu en ce moment. Alors que les rumeurs s’enchaînent par rapport à l’identité du prochain coach de Sacramento, on apprend aujourd’hui que Joe Dumars a décidé de plier bagage.

L’ancien Bad Boy des Pistons aura donc évolué trois ans chez les Kings, passant de conseiller à vice-président intérim des opérations basket à directeur de la stratégie. On ignore si le record de la lose décroché par Sacramento cette année a fait fuir Joe Dumars mais en tout cas, il a décidé de quitter la capitale californienne pour rejoindre les bureaux de la NBA. C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’information ce lundi soir, précisant que Dumars allait désormais succéder à Kiki Vandeweghe pour occuper le poste de vice-président exécutif des opérations basket au sein de la Ligue. Concrètement ça veut dire quoi ? Cette fois-ci, pas de négociations avec d’autres franchises pour se débarrasser de Tyrese Haliburton (on est vache, Joe n’a rien à voir là-dedans, c’était surtout l’affaire du manager général Monte McNair), mais un nouveau rôle dans lequel il supervisera tout ce qui concerne le bon déroulement des matchs, autant en matière de règles que de discipline et sur plein d’autres éléments encore. Si l’on en croit sa fiche de poste sur le site de la NBA, notre ami Joe sera également en relation avec les différents acteurs de la Ligue (joueurs, coachs, dirigeants, arbitres) histoire de recueillir le maximum de points de vue dans l’objectif de toujours proposer la meilleure expérience de jeu possible.

Pour Joe Dumars, c’est donc une nouvelle casquette qu’il est sur le point d’enfiler, lui qui connaît quasiment tous les recoins de la Ligue après avoir côtoyé le business pendant presque quatre décennies. Il a évidemment commencé en tant que joueur, lui qui est devenu une référence défensive ainsi qu’un multiple All-Star chez les Pistons entre 1985 et 1999, avec qui il a remporté deux titres NBA (1989 et 1990, avec en prime un titre de MVP des Finales). L’ivresse du succès, il l’a connue une nouvelle fois en 2004, toujours à Detroit mais cette fois-ci dans le costume d’architecte. Pendant quasiment quinze ans, Dumars était dans les bureaux de Motown pour tenter de monter la meilleure équipe possible dans le Michigan, décrochant au passage un titre de meilleur dirigeant de l’année en 2003. Ce n’est que quelques années après son départ de Detroit, en 2019, qu’il a débarqué du côté de Sacramento pour apporter son Hexpertise pendant trois ans. Joueur reconnu, manager respecté, et désormais dirigeant haut placé au sein de la NBA, Joe Dumars continue donc de grimper de plus en plus. Faudra pas s’étonner s’il remplace un joueur le grand chauve hein…

« Ma vie tourne autour de la NBA depuis quasiment 40 ans, ce qui rend cette opportunité d’être au service de la Ligue particulièrement excitante et enrichissante. J’ai hâte de pouvoir utiliser mes skills et mon expérience pour collaborer avec les 30 équipes afin de définir la direction à prendre pour la Ligue, et contribuer à l’évolution du jeu. » – Joe Dumars

Joe Dumars possède l’expérience et les relations pour remplir ce nouveau rôle avec brio. À 58 ans, c’est visiblement ce dont il avait besoin, lui qui semble-t-il n’était plus très chaud pour évoluer du côté de Sacramento. En même temps, comment lui en vouloir ?

Source texte : The Athletic, NBA