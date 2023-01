Victor Wembanyama n’est pas le seul sujet de conversation concernant la France du basket. On parle aussi beaucoup en ce moment de Joel Embiid et de sa potentielle naturalisation, et Evan Fournier a donné son avis, sans filtre, comme toujours.

Après avoir agité la planète basket en prenant coup sur coup un passeport français… et américain, Joel Embiid ne laisse depuis rien transparaitre. On imagine que le pivot des Sixers, vainqueur des Nets cette nuit, a bien l’échéance de Paris 2024 en tête, peut-être même celle de la Coupe du Monde 2023, mais rien ne fuite depuis les dernières annonces, à part bien sûr les différents acteurs du basket français qui se positionnent tour à tour. On sait Nicolas Batum proche du dossier, on sait aussi que Rudy Gobert a peur pour sa place a prévenu que si Jojo venait ce serait pour se plier aux conditions de jeu et d’état d’esprit tricolores, alors que Vincent Collet préfère faire la politique de l’autruche, chouette, moi qui ai toujours rêvé d’utiliser cette expression.

Tout ça pour dire quoi ? Que c’est au tour d’Evan Fournier d’avoir été interrogé sur la question, par le Mundo Deportivo, et que comme à son habitude Vavane n’a pas laissé sa langue dans sa poche et a donc répondu sans langue de bois, ça fait deux fois langue dans la même phrase, une phrase sponsorisée par Nicolas et Jack Lang.

“Joel Embiid avec nous ? On verra bien. Il a la nationalité américaine maintenant, mais je ne pense pas qu’il jouera avec Team USA. S’il choisit la France ? Il sera le bienvenu. On l’accueillera à bras ouverts. On sera très compétitifs avec l’ajout d’un nouveau big man. Quelque chose de spécial est en train de se construire.”

Avec l’ajout très probable de Victor Wembanyama, l’idée d’un frontcourt composé de Wemby, Gobert et Embiid fait très logiquement fantasmer beaucoup de monde. Comme souvent Evan ne prend pas de gants, peut-être motivé par une période compliquée pour lui lors de laquelle il préfère se projeter sur des lendemains qui chantent. “C’est bien ou c’est pas bien”, le débat sur les naturalisations n’est pas d’hier et ne s’arrêtera pas demain, mais d’un pur point de vue basket tout le monde semble en tout cas d’accord avec les bienfaits éventuels de Joel Embiid sur un parquet.

Joel Embiid et ses 33 points de moyenne en NBA serait-il un bon renfort pour les Bleus ? Don’t know, et on ne sait pas non plus si la pluie mouille, tout comme on ne sait pas non plus sir deux et deux font quatre. En tout cas bonne nouvelle, la mise au ban(c) d’Evan Fournier ne semble pas avoir eu d’effet sur son analyse basket.