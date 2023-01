Arrivé il y a trois jours dans un échange avec Kendrick Nunn et trois picks de second tour en provenance de Washington, Rui Hachimura a joué la nuit dernière son premier match avec la tunique Purple and Gold et il a montré de belles choses.

Pas encore titulaire, Rui Hachimura a officiellement foulé le parquet de la Crypto.com Arena en fin de premier quart-temps. Applaudi par le public Angelino, le Japonais est entré sur le terrain en même temps qu’Anthony Davis, qui effectuait son retour hier soir. Un début diesel pour Hachimura qui a mis du temps pour trouver ses repères, notamment en première mi-temps, mais l’ailier fort est monté en puissance au fil du match. Avec un gros shoot à mi-distance en tout début de troisième quart-temps, il est l’un des instigateurs du come-back des Lakers, qui ont mine de rien un peu galéré face aux Spurs.

Rui Hachimura Lakers Debut Highlights pic.twitter.com/rJwkFHaUrB — Lakers Empire (@LakersEmpire) January 26, 2023

Meilleur +/- de son équipe en sortie de banc, avec un gros impact des deux côtés du terrain, dur et agressif en défense, des rebonds importants pris devant et derrière, bref Rui Hachimura a été bon pour sa première à L.A. Avec 12 points à 57% (1/3 à 3-pts) et 6 rebonds en 22 minutes, il y a de quoi se rassurer pour la suite et avoir un motif d’espoir en plus en Californie.

Le natif de Toyama est donc devenu le premier Japonais de l’histoire des Lakers et ses débuts étaient évidemment très attendus au Pays du Soleil-levant, tellement attendus… que les serveurs ont lâché ! Les Lakers étant une des équipes les plus populaires au Japon, trop de fans se sont connectés d’un coup… et tout a pété.

Une preuve évidente de l’amour que portent les Japonais à leur leader, et un ouf de soulagement de ne pas l’avoir vu signé plus tôt aux Lakers, car on se dit qu’avec ces conneries, la fanbase de Rui mêlée à celle des Lakers… auraient bien pu nous envoyer l’ailier au All-Star Game.

Source texte : NBA