Après en avoir passé quasiment 50 aux Clippers et une grosse vingtaine la nuit dernière aux Spurs, LeBron James se rapproche inexorablement du record absolu, celui après lequel il court cette saison sans même s’en cacher. Mais cette nuit, c’est dans le Top 10 d’un autre classement qu’il a passé un petit cap, histoire de saler un peu plus son plat de résistance.

Bientôt meilleur scoreur de l’histoire, bientôt dans le Top 4 des passeurs, niveau rebonds on va entrer tranquillement dans le Top 30, et on pourrait continuer la liste pendant des heures. Ce qui nous intéresse aujourd’hui ? La capacité du dénommé LeBron James à empiler les paniers à 3-points, les fameux paniers du parking, à tel point qu’il est devenu cette nuit le neuvième joueur le plus prolifique de l’histoire derrière la ligne à 7m23.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 9th all time in 3-pointers made! pic.twitter.com/Gtm5P19zen — NBA (@NBA) January 26, 2023



Une place de choix parmi les spécialistes du sniping, une place logique compte tenu de l’évolution du jeu et donc du sien, une place logique compte tenu la longévité de papy sur les parquets. Un classement dans lequel il pourrait grimper jusqu’à la sixième place et ce dès cette saison, alors qu’un Top 5 en fin de carrière semble carrément envisageable, derrière les intouchables Curry, Allen, Harden et Lillard.

Bonne journée à tous et rendez-vous demain pour un nouveau record, celui du plus grand nombre de bandeaux utilisés ou celui du plus grand nombre de tacos ingérés un mardi, au choix.