LeBron James n’a pas encore décidé qu’il en avait marre de perdre, mais il peut toujours se dire qu’il continue de battre des records. Cette nuit, il vient d’ajouter une ligne à la liste des Top 10 All-Time dans lesquels il se trouve. Pas sûr que ça lui importe énormément, mais c’est toujours ça de pris avant d’autres records à venir plus tard si tout va bien.

La saison des Lakers s’annonce peut-être aussi pourrie que la précédente, mais on aura toujours un homme pour se consoler à Los Angeles : LeBron James, évidemment. Avec son 2/8 à 33-points cette nuit dans la défaite des siens face aux Clippers, le King s’est inséré dans le Top 10 des shooteurs à 3-points les plus proflifiques de l’histoire, avec 2 145 paniers réussis en carrière. Il est même directement entré à la neuvième place, puisqu’il devance Damian Lillard d’une petite unité, même si on peut imaginer que le Blazer le distancera très bientôt. Une nouvelle liste Top 10 dans laquelle LeBron James apparaît, après les assists, les interceptions, les meilleurs joueurs de l’histoire et les pertes de cheveux les plus rapides.

Un nouveau jalon dans la carrière de LeBron James, qui le doit pour le coup à sa longévité qu’à ses qualités de sniper, disons les choses. Avec 34,6%, il est d’ailleurs le membre du top 10 dont le pourcentage est le plus faible. Comparé aux 42,7% de Steph Curry ou aux 40% de Ray Allen ça fait pâle figure, et il faut même remonter jusqu’au 21è de la liste et un certain Kobe Bryant pour trouver un taux de réussite plus faible. Cela n’enlève rien évidemment à la performance. Rester dans la grande Ligue aussi longtemps c’est déjà pas mal, et être au top pour sa vingtième saison, c’est du presque jamais vu. Et ça pourrait donner des records toujours plus impressionnants, notamment celui dont tout le monde parle : la première place All-Time au scoring. Plus que 1439 points désormais, et selon les prédictions on pourrait y assister dès le mois de janvier.

LeBron James n’est pas le meilleur tireur que la ligue ait connu, il n’empêche qu’il est là depuis deux siècles et qu’il est donc normal qu’il soit en haut des listes au nombre de paniers marqués. Allez, un petit pallier pour se mettre en jambe avant d’aller chercher ceux qui comptent vraiment ?