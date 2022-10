Qui dit reprise de la NBA dit aussi retour du Shaqtin’ A Fool ! Le genre de rendez-vous qui nous avait drôlement manqué pendant quatre mois. Et on pèse nos mots. Car notre Ligue chérie, ce n’est pas que des triple-doubles, des buzzer beaters et des paillettes. C’est aussi des belles gamelles, des air-balls et des gros moments de solitude. Et quand le tout est commenté par Shaquille O’Neal, ça donne l’une des plus belles inventions de ce siècle. Allez Diesel, envoie la sauce !

On commence tout de suite dans le dur avec Naz Reid qui ne s’était pas bien frotté les yeux en sortant du lit. Ce n’était que de la pré-saison, mais le pivot des Wolves a tout simplement confondu les consignes de Nathan Knight pour un appel de balle sur le banc. Une passe envoyée en plein dans le mille mais une faute partagée. Que quelqu’un se dévoue pour demander au rookie des Wolves de ne jamais se lancer dans une carrière d’entraîneur. On aurait pu retrouver la deuxième action dans un Top 10 si Jamal Cain avait réussi à smasher cette alley-oop passe de Haywood Highsmith dans le cercle. Finalement ça s’est passé autrement et le dunk s’est trasnformé en passe dans les tribunes. Ce n’est pas comme ça que le rookie fera transformer son two-way contract en multi-year deal. En numéro 3, gare aux torticolis ! Jaden McDaniels et Russell Westbrook se font des courtoisies à n’en plus finir. La partie de ping-pong est lancée et bien malin qui pourra dire quand elle s’arrêtera le premier. On termine avec la première pépite de cette saison NBA, en plein opening night. James Harden était déjà bien chaud contre les Celtics et arrive à crosser Marcus Smart, le DPOY en titre. Comme dans ses plus belles heures de gloire, le barbu s’offre un shimmy avant de s’élancer à 3-points. Normalement, le ballon fait ficelle et tout le monde s’incline devant ce manque de respect all-time. Sauf que Ramesse choke sa conclusion et le ballon vient frotter la… planche. Une sacrée performance quand on sait qu’il était face au panier. Dommage, on tenait presque la plus belle action de la saison.

C’est tout pour aujourd’hui et c’était déjà bien copieux. La suite ? La semaine prochaine avec, espérons-le, de nouvelles chutes, car on ne va pas se mentir, le malheur des uns fait bien souvent le four rire des autres.