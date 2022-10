On vous avait sollicité avant le début de saison afin de jouer pour nous les Mamies Voyantes, et vous avez été des milliers à répondre présent. Les Hexperts c’est nous, les Hexperts c’est vous, et voici donc vos réponses au grand jeu de l’automne sur TrashTalk.

Qui sera le MVP de la saison ?

Joel Embiid : 33,8%

Luka Doncic : 27,3%

Giannis Antetokounmpo : 19%

Puis, dans l’ordre : Stephen Curry, Ja Morant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Kevin Durant, Nikola Jokic et LeBron James

La seule manière pour les Américains de récupérer le trophée de MVP serait-elle donc… de naturaliser un international ? C’est ce que vous semblez croire, et on note aussi un disrespect assez fou pour Nikola Jokic qui selon vous ne fera donc pas le back-to-back-to-back.

Qui sera le Rookie de la saison ?

Paolo Banchero : 66,5%

Jabari Smith Jr. : 11,8%

Keegan Murray : 7,5%

Puis, dans l’ordre : Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Shaedon Sharpe, Ousmane Dieng, Jalen Duren, Dyson Daniels et Jalen Williams

Le sondage le moins équilibré du jeu, puisque pour vous Paolo Banchero va prendre le trophée de ROY et l’enfermer à double-tour. Au vu de son premier match ça semble plutôt bien parti.

Qui sera le meilleur scoreur de la saison ?

Luka Doncic : 33,2%

Joel Embiid : 22,4%

Giannis Antetokounmpo : 13,3%

Puis, dans l’ordre : Kevin Durant, Stephen Curry, Ja Morant, Trae Young, Devin Booker, LeBron James et Bradley Beal

Tu prends les mecs cités dans la course au MVP, tu mélanges un peu le tout et tu mets le blond en tête, tu rajoutes Bradley Beal, un peu de sauce Phoenix et tu laisses mijoter.

Qui sera le meilleur passeur de la saison ?

James Harden : 33,1%

Trae Young : 17,1%

Chris Paul : 16%

Puis, dans l’ordre : Luka Doncic, Darius Garland, Nikola Jokic, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, D’Angelo Russell et Dejounte Murray

Trois mecs qui ont déjà été meilleur passeur de Ligue, la nouvelle génération qui débarque, un Nikola Jokic qui passe là par hasard et D’Angelo Russell qui a sans doute payé quelques votants pour que son nom apparaisse dans ce sondage.

Qui sera le meilleur rebondeur de la saison ?

Rudy Gobert : 43,9%

Nikola Jokic : 16,8%

Joel Embiid : 11,9%

Puis, dans l’ordre : Giannis Antetokounmpo, Clint Capela, Jarrett Allen, Domantas Sabonis, Deandre Ayton, Jonas Valanciunas et Anthony Davis

Peu de doutes ici, Rudy Gobert débarque dans le Minnesota pour conserver son premier trophée de meilleur rebondeur. Là encore les internationaux se taillent une bonne part du buffet avec 8 mondialistes cités dans les dix premiers noms. Alles Mason Plumlee, faut se bouger là.

Qui sera premier à l’Est ?

Bucks : 37,6%

Sixers : 35,4%

Celtics : 17,6%

Heat : 4%

Oh mais dites-donc, c’est que vous avez décidé de vous mouiller !

Qui sera dernier à l’Est ?

Pacers : 37,1%

Magic : 29,8%

Pistons : 23%

Hornets : 6%

Trois équipes qui se détachent dans la course au Victor, avec un faible pour des Pacers peu habitués aux dernières places mais qui pourraient bien faire le braquage du siècle en juin 2023, à vous écouter. Attention tout de même aux Hornets, le banc de Steve Clifford comptant actuellement moins de joueurs de Charlotte que le commissariat le plus proche.

Qui sera premier à l’Ouest ?

Clippers : 36,8%

Warriors : 21,2%

Nuggets : 15,1%

Suns : 10,4%

Kawhi Leonard, Paul George et John Wall pendant une saison entière, il semblerait que ça vous ait convaincu.

Qui sera dernier à l’Ouest ?

Spurs : 64,9%

Jazz : 16,6%

Thunder : 9,2%

Rockets : 6,2%

Aucune surprise ici, puisque les Spurs sont assez officiellement lancés dans l’une des saisons les plus éclatées de l’histoire. La dernière fois ? Les mecs ont récupéré Tim Duncan, oh les filous.

Voilà pour les résultats du jeu le plus stylé de l’année, celui qui peut te faire gagner un max de goodies et celui, qui, surtout, peut te faire devenir très vite le GOAT de l’analyse, le roi des prédictions, notre idole à tous. Alors rendez-vous en juin, et le premier qui fait 100% de bonnes réponses gagnera de facto notre respect absolu.