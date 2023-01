Kendrick Nunn, joueur honorable si rapidement transformé en running gag par sa blessure au genou. Une saison 2021-22 loin des parquets, 509 jours sans disputer un match NBA, condamné à batailler pour se rebâtir une réputation effacée par le temps. On en oublierait presque que – deux mois durant – il était un candidat crédible au trophée de Rookie de l’année 2020.

Peut-on dire d’un joueur de “seulement” 27 ans qu’il a de beaux restes ?

Première sous le maillot des Wizards, 12 points à 5/9 au tir dont 2/5 du parking, 4 rebonds, 4 assists, 2 interceptions et l’ascension du Mont Fernando. Le tout en 22 minutes de jeu. On pourrait tirer sur l’ambulance en appuyant le contraste entre la saison rookie de Kendrick Nunn et son job du moment. L’arrière sort du banc de la 11e équipe de l’Est. Trois ans plus tôt, il posait 15 points de moyenne dans une équipe contender et parlait de lui à la troisième personne du singulier : « Je pense que les gens vont dire que Morant mérite le trophée de ROY. Les victoires devraient avoir plus de valeur. Le Heat va faire les playoffs donc autant le donner à Kendrick Nunn ». Mais c’est trop facile de se moquer après coup. La gniaque de Nunn prend à contrepied l’envie d’en rire. Cette première sortie contre une vieille équipe de Houston devrait le mettre en confiance pour la suite de sa carrière, à Washington ou ailleurs. Sera-t-il coupé ? Peut-il espérer un peu de stabilité dans la capitale ? Son contrat périme cet été. S’il réitère encore et encore ce genre de perf’, sa valeur en sortie de banc grimpera. Et un scoreur régulier en sortie de banc est l’une des pièces les plus recherchées dans les hauteurs du classement.